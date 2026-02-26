財政預算案2026︱第二年停推商業地 業界：等待消化現有供應

本港商廈空置率高踞不下，《財政預算案》宣布未來一年繼續不推售一般商業用地，屬連續兩年停推商業地。業界人士表示贊同，指預留空間消化現有供應，給市場喘息機會。雖然停售商業地，陳茂波表示，港投公司將會與區域和國際長期資本合作，引導資金投向符合香港產業定位的優質商業項目，並將有關項目與目標行業的企業對接。

相關文章：財政預算案2026︱市況改善推9住宅地建2.2萬伙 按年增產60% 創近8年新高

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，截至去年第四季，整體甲廈待租率約20.3%，暫緩推售商業地，可讓市場逐漸消化空置樓面，有助穩定市場。至於港投公司與市場資本合作，引導資金投向符合香港產業定位的優質商業物業，符合市場化原則，為創科、醫療科研等新興產業提供更合適項目，為商用物業板塊注入新需求。

政府來年繼續停推商業地，業界指有助穩定商業市場。

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍指，盡管去年下半年市場情緒回暖，去年全年商廈錄淨吸納量173萬方呎，為2018年以來最高，不過，市場仍有逾300萬方呎新供應加入，整體空置率仍上升，商廈總空置面積高達約1490萬方呎，政府做法，讓市場有更多時間消化現存供應，等待經濟好轉。

商廈租金跌勢收窄

根據高力香港研究部資料顯示，核心商業區逐漸企穩，去年下半年商廈租金跌勢收窄，核心區中環及金鐘全年跌幅5.6%，惟港島東租金全年跌幅10.7%，東九龍7.7%，非核心區面臨巨大壓力。

資深投資者、香港專業地產顧問商會榮譽會長蔡志忠表示，現時整體商廈市場嚴峻，空置率高企，出租不容易，銀行不支持借貸按揭，政府做法符合目前市況，給予市場喘息機會。

仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷（Alex Barnes）表示，政府做法，對商業地產市場屬正面消息，可讓市場有更多時間消化供應，有助整體租賃市場趨穩定。