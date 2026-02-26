豪宅印花稅相隔16年再加 買1.15億單位多付逾250萬稅 發展商： 富人買家具實力影響微

《財政預算案》昨日推出印花稅新措施，調高樓價1億元以上豪宅印花稅率，由4.25%調升至6.5%，增幅達53%，並於今日起生效，新稅率下每宗交易買樓成本最少要多付逾200萬元，相信此舉是開源措施，並向富人買家「開刀」。有發展商表示，由於逾億豪宅成交量佔比低，對整體樓市影響不大。

財政司司長陳茂波表示，本港住宅物業價量齊升，交投自去年3月起持續活躍，全年成交量上升至近6.3萬宗，創4年新高。樓價全年上升3.3%，結束前3年跌勢；租金亦上升4.3%。非住宅物業成交量反彈，租金及價格跌幅收窄。陳茂波續稱，開源方面秉持「能者多付」的原則，將1億元以上的住宅物業交易印花稅稅率，將由4.25%調高至6.5%，影響約0.3%的住宅物業交易，估計每年可增加約10億元收入。措施將於條例修訂草案獲通過後，追溯至今日開始生效。

《財政預算案》調高1億元以上豪宅印花稅，每宗成交最少要多付逾200萬元。何健勇攝

政府調高印花稅後，每宗交易最少要多付200萬元稅款，以最近成交位於啟德天璽．海1座低層A室為例，單位面積2103方呎，月初以1.15512億元售出，呎價54927元，買家只須付4.25%印花稅，即涉額約490萬元，若以新稅率6.5%計算，須繳付的印花稅款將調升至約750萬元，多付金額達259萬元。

長實營業部首席經理郭子威表示，本港超級豪宅具獨特吸引力及升值潛力，吸引內地、甚至海外買家認購，相信影響不大。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，對豪宅市場而言逾1億元物業佔整體成交量一小部分，加上買家具一定實力，認為未會有太大影響，只要經濟好買家數量便會持續增加。

追溯對上一次調高印花稅率為2010年10月，當時樓價逾2000萬豪宅單位，印花稅率由3.75%調升至4.25%，昨日調高至6.5%，政府相隔16年再度增加印花稅率，是次加幅高達53%，遠較2010年的13%為高。

業界料短期超級豪宅成交量急跌

近年1億元以上超級豪宅成交顯著增加，政府為遏止此類物業交投急升，出招調高印花稅率，令買樓成本大增。有業界人士表示，政策出台後短期內無可避免令大額成交急跌，或會拖慢整體住宅市場復甦步伐。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，去年本港錄得約122宗1億元或以上的豪宅成交，為2022年以來最高，顯示此市場正逐步復甦，由於成交量佔整體成交極低的水平，相信是次政府增加豪宅的印花稅，無可避免令成交量在短期內急跌，相信要待6至7個月後，消息逐漸淡化後，成交量或有望回升。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事兼主管鄭亥延表示，調高印花稅政策提高前期成本有可能壓抑真正換樓需求，並減慢豪宅資金流轉，因此，該行原先對今年豪宅樓價升幅在5%內，現預測今年豪宅樓價持平。

團結香港基金助理研究總監兼土地及房屋研究主管梁躍昊表示，《預算案》在住宅物業稅務上釋出清晰訊號，既維持對首置基本支持，亦避免在樓市升溫時加碼刺激，同時透過針對性調整開拓收入。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，政府意識到豪宅物業交投轉熱，但實際上逾億成交宗數佔整體私人住宅成交不足1%，加上供應緊絀，屬頂流級物業，買家非富則貴，即使提高交易印花稅，對該類物業以至全港整體物業市場影響不大。美聯集團行政總裁（住宅）馬泰陽指出，政府增加印花稅，比起過往未撤辣前的辣稅仍然低，無阻目前整體樓價回升的勢頭，對逾億元的成交相信亦未會有太大影響。