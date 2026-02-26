財政預算案2026︱市況改善 財團投地意欲增 推9住宅地建2.2萬伙 創近8年新高 業界：有助維持市場穩定

本港樓市持續穩步復甦，樓價亦穩步上揚，近一年來財團投地意欲增加。新一份《財政預算案》公布，來年度增加土地供應，推出9幅住宅地招標，預計全年潛在土地供應可供興建約2.2萬伙，按年增產約60.58%，伙數創8年新高紀錄。

財政司司長陳茂波昨日表示，未來5年，會準備可供興建約9.8萬個私營房屋單位土地。來年賣地表包括9幅住宅用地，加上「一鐵一局」及私人發展和重建項目，預計全年潛在土地供應可供興建約2.2萬多個單位。

新財年推9幅住宅地，對比今財年多出1幅，潛在土地供應可供興建約2.2萬多個單位，對比今財年的1.37萬伙，按財年多出8300伙或60.58%，最新伙數更是創自2018/19財政年度2.55萬伙後、約8個財年新高紀錄。

《財政預算案》公布來年推出9幅住宅地招標，預計潛在供應約2.2萬伙。

私樓落成量年均1.7萬伙 減約8%

陳茂波特別強調，上述用地具體推售安排，會審慎參考市場和其他情況按季公布，讓市場平穩發展。考慮到非住宅物業市場空置率、現時及未來供求情況，政府來年繼續不推售一般商業用地；另外，發展局將於明日（27日）公布新財政年度賣地計劃。

私營房屋供應方面，預計今年起的5年內，私人住宅單位每年平均落成量約1.7萬個，較過去5年平均數減少約8%。未來3至4年，一手私人住宅單位潛在供應量約為10.4萬個單位，估計有9.2萬個單位為面積少於753方呎的中小型單位，佔整體供應量88%。

賣地表仍有6幅住宅地

資料顯示，賣地表中仍有6幅滾存住宅地供應，亦有豪宅地、包括赤柱環角道（鄉郊建屋地段第1204號），位處傳統豪宅地，涉及可建總樓面約48.02萬方呎等，亦有不少中小型住宅地。其他地區如屯門掃管笏、東涌新發展區等，料政府亦會按步推出。

事實上，政府在今財年順利批出5幅住宅地，對比上財年的4幅多出1幅，而且較2023/24財政年度僅批出3幅住宅地為多，可見政府在樓市好轉下，亦漸增加土地供應，並以位處成熟社區的地皮為主，以增加吸引力及減低流標風險。

政府在今財年順利批出5幅住宅地，對比上財年的4幅多出1幅。

業界：有助維持市場穩定

高力估價及諮詢服務高級董事梁鎮峰表示，反映政府對市況樂觀，中期供應維持穩定，對市場信心具正面作用。另一方面，新盤庫存正在被市場逐步吸納。在交投持續改善背景下，住宅市道正穩步復甦。

萊坊執行董事及大中華區估價及諮詢部主管方耀明指，認為政府以審慎而具彈性的方式規劃及推動住宅土地供應，有助維持市場穩定並回應中長期住屋需求，為市場提供穩定而可預期的住宅供應，有助回應中長期住屋需求，同時維持住宅市場的健康及有序發展。亦認同政府按季因應市場情況公布具體推售安排，有助平衡供求、穩定市場預期及降低市場波動風險。

財團投地意欲改善 惟未達長期供應目標

高力香港估價及諮詢服務高級董事及融資評估主管侯志港表示，政府亦強調將繼續秉持審慎有序推地策略。觀察現時市況，住宅買賣交投及價格均見回升，反映按季審視市場、靈活調整推地節奏做法適時且有效。在確保私營房屋供應同時，避免於復甦期間對樓價形成額外壓力，讓市場在可控節奏下逐步回暖。

仲量聯行估價諮詢部主管區建強指，近期政府招標地皮均以估價上限或高於上限價格售出，反映發展商投地意欲已較過去數年顯著改善。然而政府未有因而顯著增加土地供應，顯示政府希望採取較保守策略，避免過多土地供應令樓市受壓，政府日後待樓市進一步復甦後才推出更多地皮出售，地價也可望看高一線。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事兼主管鄭亥延說，儘管政府重申對長遠土地及房屋供應承擔，但現實是未來5年住宅供應仍低於原先預期。雖然較以往表現有所改善，但仍未能完全達到政府長期以來供應目標。

為確保香港在未來10年不會出現結構性住宅供應緊張局面，政府有必要按原定計劃出售住宅用地。具穩定性及可預測性賣地管道，對避免長期供應缺口及維持下一個樓市周期價格穩定至關重要。總括而言，預算案在方向上屬正面，但能否避免香港再度陷入長期供應不足，將取決於政府在執行上紀律，以及是否能及時推出土地。

