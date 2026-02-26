觀塘駿業街一籃子貨1.72億售 5個地舖連12個車位 曾由鄧成波家族持有 去年淪銀主盤

近期銀主積極處理手上物業，觀塘駿業街中海日升中心地下一籃子舖位，連同12個車位，以1.72億易手，另外，灣仔尚翹峰巨舖亦以4300萬易手，合共套現逾2.15億。該兩物業曾為鄧成波家族持有，去年淪為銀主盤，新買家同為一人，料自用兼投資。

觀塘駿業街56號中海日升中心地下5個舖位，以1.72億易手。

上址為觀塘駿業街56號中海日升中心地下5個舖位，舖位建築面積介乎387至8340方呎，合共總建築面積約18637平方呎，連同該廈5樓12個車位，該批物業去年5月由銀主接管，7月推出標售，當時估計市值約2.9億，最終於近期以1.72億易手，較去年7月市值大減約1.18億或41%，平均呎價約9229元（未計車位）。

灣仔尚翹峰商業部分及地下B5號舖，以及1至2樓，作價4300萬。

10年前以4.9億成交

鄧成波家族於2014年至2017年期間分階段購入該批舖位及有關車位，合共涉資約4.938億，以最新成交價計，帳面較當年成交價貶值約3.218億，蝕幅約65%。

另外，灣仔道3號尚翹峰商業部分及地下B5號舖，以及1至2樓，建築面積共約14787方呎，物業尚包括大廈外牆B部分，兩個上落貨位，去年放售時估值1.15億。

尚翹峰巨舖4300萬售

知情人士透露，物業以4300萬易手，較去年意向價大減7200萬或幅度約63%，平均呎價僅2908元。

鄧成波早在2017年以約3.2億購入上述物業連同地下其他舖位，上址的1樓及2樓先後出租予季季紅及特賣場，現時交吉易手。該巨舖地下設獨立扶手電梯入口，另有一升降機及樓梯入口至2樓，物業包括命名權及外牆廣告，市場消息指，買家為大型食肆，料自用兼投資。

