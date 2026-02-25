樓價指數「八連漲」上月升0.53% 創逾1年半新高 業界料保持升勢

本港樓市氣氛正面，差估署公布今年1月樓價最新報301.4，連升8個月，按月增0.53%之餘，19個月來首度重回300點以上。業界指主要受惠市場看好經濟和股市表現理想，料樓價保持升勢，2月升幅或擴大。

指數重回300點以上

差估署最新數據顯示，今年1月樓價指數報301.4，按月升0.53%，指數為2024年7月至今近1年半以來，首度重上300點水平，並連升8個月共5.2%。

若以單位面積劃分，C類面積753至1075方呎的中型單位表現較優秀，按月錄約0.91%升幅，由去年12月的285.9增至上月288.5；升幅第二大種類為面積1722方呎或以上的E類豪宅單位，由268.8按月升0.78%至上月的270.9；至於分類為中大型單位、面積介乎1076至1721方呎D類單位，樓價指數打破去年11月及12月都維持271.2的局面，按月增0.74%至273.2。

而面積432方呎或以下A類小型單位的1月樓價指數報319.7，同樣展現由穩轉升的局面，由去年11月及12月的318.1增加0.5%；面積432至752方呎B類中小型單位最新報294.6，較去年12月的293.2按月升0.48%。

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，踏入2026年，整體樓市表現明顯向好，預計樓市在農曆新年後交投會明顯好轉，2026年樓價有機會升8%。

王兆麒預料，香港銀行今年內會再下調最優惠利率，屆時按息料回落至近3%水平，低於租金回報率，吸引更多投資者入市，市場購買力亦會同步增加，樓價亦會明顯回升。

C類中型單位表現較優秀

美聯集團行政總裁（住宅）馬泰陽料，今年一手成交量有機會達2.2萬宗，續創2013年《一手住宅物業銷售條例》生效後的紀錄新高；二手估計今年成交量達5萬宗，創5年高位。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，今年1月樓價持續上升，而且升幅略為擴大，主要受惠市場普遍看好後市，以及期間整體經濟及股市表現理想，展望2月樓價保持升勢，升幅或擴大至1%。

租金指數再破頂 按月再升0.3%

租金指數方面連續3個月刷新歷史紀錄，於上月最新報201.1，較去年12月200.5增加約0.3%，撇除持平月份，本港租金已迎來長達14個月的升浪，前後累升逾4.79%。市場人士預期，招收人才計劃為租務需求帶來剛性支持，料全年保持平穩上揚。

以不同面積單位劃分，由面積介乎1076至1721方呎的D類單位按月錄0.57%升幅最多，租金指數最新於上月報159.2。面積432至752方呎B類中小型單位同樣錄較明顯的按月升幅，1月指數為200.1，按月增加0.55%，更屬有記錄以來首度升穿200點關口，為歷史新高水平。

連續3個月刷新歷史紀錄

面積1722方呎或以上的E類豪宅單位方面，指數由去年12月的141.8增加0.4至1月的142.2，升幅約0.28%；C類面積753至1075方呎的中型單位租金指數最新報168.4，較去年12月的168.3按月微升0.06%。

至於面積432方呎或以下A類小型單位，該類單位1月租金指數報219.8，按月沒有升跌，更屬去年8月以來，連續6個月維持於歷史高位。

業界分析指租金指數於傳統租務淡季仍保持上升，按月升幅更有所擴大，並連續3個月創歷史新高，展望2月份租金料續橫行微升，首季升幅有望達0.9%。