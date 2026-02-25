Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

豪宅加稅前尾班車倒數 上海買家「撲機票」來港 今夜料促成4至5宗 單一成交達3億｜獨家

樓市動向
更新時間：17:11 2026-02-25 HKT
發佈時間：17:11 2026-02-25 HKT

《財政預算案2026》提出調整1億元以上的住宅物業交易印花税，由4.25%調高至6.5%，大增5成，新措施觸發豪宅市場即時反應。有代理透露，有上海買家得悉加稅後，今日即「撲機票」趕赴香港，希望爭取在午夜前簽約。他預計今晚可促成4至5宗大額成交，每宗涉資約1至3億元。

中原西半山首席營業董事李巍表示，加稅政策一出台，隨即有不少內地富豪購買機票飛來香港買樓。他透露，其中一名上海買家早前看中一伙價值1.5億元的豪宅，原本仍在考慮階段，但得悉加稅後今日「趕住飛返嚟」，希望爭取在午夜前簽妥合約，直言「始終可以慳返200幾萬稅」。

李巍指出，該伙豪宅原本有6至7名潛在買家競爭，起初各方都「嘆慢板」，但隨著新印花稅即將實施，買家反應瞬間變得極為熱烈，令該名上海客大感緊張，坦言「擔心買唔到」。

他續指，西半山衛城道8號天御等豪宅項目今日突然湧現大量睇樓客，笑言代理們將會「十分忙碌」，並預計單晚可促成4至5宗大額成交，每宗涉資約1至3億元，買家大多為購入作自用的內地客。

代理表示，天御等豪宅項目今日突然湧現大量睇樓客，笑言代理們將會「十分忙碌」，並預計單晚可促成4至5宗大額成交。
代理表示，天御等豪宅項目今日突然湧現大量睇樓客，笑言代理們將會「十分忙碌」，並預計單晚可促成4至5宗大額成交。

小斯去年早入市 笑言自住「冇錢再買」

熟悉信用卡優惠、教人賺取飛行里數的90後旅遊KOL小斯，去年10月斥1.368億元購入新地旗下北角海璇II一伙高層平台特色戶連雙車位，呎價64,589元。若以此成交價計算，新稅制生效後，買家需多付2.25%（即6.5%減去4.25%）的印花稅。換言之，小斯因提早入市，成功節省了高達307.8萬元的印花稅開支。

小斯向《星島頭條》透露，發展商為吸引買家，針對5,000萬元以上的豪宅，普遍會主動代為支付印花稅，因此今次調整對這個價位的買家影響相當有限。不過他坦言，發展商或已將相關稅務成本悄然計入樓價之中，今次上調印花稅後，不排除部分豪宅項目或會趁勢調高售價。

熟悉信用卡優惠、教人賺取飛行里數的90後旅遊KOL小斯。
熟悉信用卡優惠、教人賺取飛行里數的90後旅遊KOL小斯。
小斯去年10月斥1.368億元購入新地旗下北角海璇II一伙高層平台特色戶連雙車位，呎價64,589元。
小斯去年10月斥1.368億元購入新地旗下北角海璇II一伙高層平台特色戶連雙車位，呎價64,589元。

談及自身的置業經歷，小斯笑言購入億元豪宅純粹自住，而非資產配置的考量。他坦白形容當時的心態「睇咗幾次，覺得啱心水，又諗到啲design，所以就扑鎚。」

對於坊間盛傳他是香港KOL界的「天花板」，小斯顯得頗為淡然，直言「錢唔代表一切」，並表示未來不會再出手億元級別的豪宅，更打趣說「真係冇錢呀！」展望未來，他對香港樓市持審慎悲觀態度，坦言若手上有閒置資金，寧可轉投股票市場。

相關文章：財政預算案2026︱豪宅印花稅調高至6.5% 料增10億收入 小斯去年底豪擲逾億入市 成功慳逾300萬辣稅

豪宅代理：人民幣強勢抵銷影響

自2019年起專注香港豪宅市場的小紅書博主「東尼選房日記HK」表示，今次加稅對豪宅市場影響不大。他分析指，稅率增幅佔頂級豪宅成交金額的比例僅0.3%，對高淨值人士而言微不足道。

東尼進一步解釋，因豪宅具稀缺性，被視為傳承後代及抗通脹的優質資產，隨著港交所持續吸引企業上市，加上家族辦公室陸續進駐香港，將持續創造高淨值人群，而他們傾向購買超級豪宅，協助富豪實現資產增值，帶動交投量上揚。

對比之下，他認為若政府向600萬至1,000萬元的中小型單位開刀，才會對市場造成真正衝擊，原因是該類單位買家多依靠儲蓄置業，負擔能力有限，加稅或提高按揭門檻將打擊剛性需求。

逾億交投連升兩月 50萬億定存釋放購買力

事實上，大額豪宅交投近期轉旺，東尼引述中原地產數據指，一手市場逾億元成交量已連升兩個月，單計今年1月份已錄得26宗，平均幾乎「一日一宗」，涉資總額逾53億元。

展望後市，東尼預期豪宅交投將持續暢旺。他指，近年高達75%至90%的豪宅買家為內地客或海外回流人士。與此同時，內地今年將有超過50萬億元人民幣的中長期定期存款陸續到期，預料部分釋放的資金將流入香港的保險、股票及房地產市場。再加上人民幣匯率持續走強，進一步提升了內地買家的購買力，足以完全抵銷印花稅上調的影響。

↓預算案專頁↓

↓預算案專頁↓

最Hit
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
5小時前
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
8小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
4小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
02:14
財政預算案︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減貴幾多？即睇熱門車款比較 Tesla/BYD/豐田
社會
5小時前
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
01:48
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
影視圈
3小時前
財政預算案2026︱為何不派消費券？ 陳茂波：消費意欲有改善 非合適時間推
財政預算案2026︱「派糖」措施涉220億 比去年多1.8倍 為何不派消費券？ 陳茂波：非合適時間推
政情
2小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
01:48
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
10小時前
電動車「一換一」取消！須趕及3.31尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
01:07
財政預算案2026︱電動車「一換一」3.31後取消！須趕及尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
社會
5小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
2026-02-24 17:02 HKT