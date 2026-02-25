豪宅加稅前尾班車倒數 上海買家「撲機票」來港 今夜料促成4至5宗 單一成交達3億｜獨家

《財政預算案2026》提出調整1億元以上的住宅物業交易印花税，由4.25%調高至6.5%，大增5成，新措施觸發豪宅市場即時反應。有代理透露，有上海買家得悉加稅後，今日即「撲機票」趕赴香港，希望爭取在午夜前簽約。他預計今晚可促成4至5宗大額成交，每宗涉資約1至3億元。

中原西半山首席營業董事李巍表示，加稅政策一出台，隨即有不少內地富豪購買機票飛來香港買樓。他透露，其中一名上海買家早前看中一伙價值1.5億元的豪宅，原本仍在考慮階段，但得悉加稅後今日「趕住飛返嚟」，希望爭取在午夜前簽妥合約，直言「始終可以慳返200幾萬稅」。

李巍指出，該伙豪宅原本有6至7名潛在買家競爭，起初各方都「嘆慢板」，但隨著新印花稅即將實施，買家反應瞬間變得極為熱烈，令該名上海客大感緊張，坦言「擔心買唔到」。

他續指，西半山衛城道8號天御等豪宅項目今日突然湧現大量睇樓客，笑言代理們將會「十分忙碌」，並預計單晚可促成4至5宗大額成交，每宗涉資約1至3億元，買家大多為購入作自用的內地客。

小斯去年早入市 笑言自住「冇錢再買」

熟悉信用卡優惠、教人賺取飛行里數的90後旅遊KOL小斯，去年10月斥1.368億元購入新地旗下北角海璇II一伙高層平台特色戶連雙車位，呎價64,589元。若以此成交價計算，新稅制生效後，買家需多付2.25%（即6.5%減去4.25%）的印花稅。換言之，小斯因提早入市，成功節省了高達307.8萬元的印花稅開支。

小斯向《星島頭條》透露，發展商為吸引買家，針對5,000萬元以上的豪宅，普遍會主動代為支付印花稅，因此今次調整對這個價位的買家影響相當有限。不過他坦言，發展商或已將相關稅務成本悄然計入樓價之中，今次上調印花稅後，不排除部分豪宅項目或會趁勢調高售價。

談及自身的置業經歷，小斯笑言購入億元豪宅純粹自住，而非資產配置的考量。他坦白形容當時的心態「睇咗幾次，覺得啱心水，又諗到啲design，所以就扑鎚。」

對於坊間盛傳他是香港KOL界的「天花板」，小斯顯得頗為淡然，直言「錢唔代表一切」，並表示未來不會再出手億元級別的豪宅，更打趣說「真係冇錢呀！」展望未來，他對香港樓市持審慎悲觀態度，坦言若手上有閒置資金，寧可轉投股票市場。

豪宅代理：人民幣強勢抵銷影響

自2019年起專注香港豪宅市場的小紅書博主「東尼選房日記HK」表示，今次加稅對豪宅市場影響不大。他分析指，稅率增幅佔頂級豪宅成交金額的比例僅0.3%，對高淨值人士而言微不足道。

東尼進一步解釋，因豪宅具稀缺性，被視為傳承後代及抗通脹的優質資產，隨著港交所持續吸引企業上市，加上家族辦公室陸續進駐香港，將持續創造高淨值人群，而他們傾向購買超級豪宅，協助富豪實現資產增值，帶動交投量上揚。

對比之下，他認為若政府向600萬至1,000萬元的中小型單位開刀，才會對市場造成真正衝擊，原因是該類單位買家多依靠儲蓄置業，負擔能力有限，加稅或提高按揭門檻將打擊剛性需求。

逾億交投連升兩月 50萬億定存釋放購買力

事實上，大額豪宅交投近期轉旺，東尼引述中原地產數據指，一手市場逾億元成交量已連升兩個月，單計今年1月份已錄得26宗，平均幾乎「一日一宗」，涉資總額逾53億元。

展望後市，東尼預期豪宅交投將持續暢旺。他指，近年高達75%至90%的豪宅買家為內地客或海外回流人士。與此同時，內地今年將有超過50萬億元人民幣的中長期定期存款陸續到期，預料部分釋放的資金將流入香港的保險、股票及房地產市場。再加上人民幣匯率持續走強，進一步提升了內地買家的購買力，足以完全抵銷印花稅上調的影響。