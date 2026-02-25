Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026︱強積金買樓未有著墨 政府解釋社會沒共識 「不能影響退休儲蓄原則」

更新時間：14:58 2026-02-25 HKT
社會有聲音要求可動用強積金買樓，是次《財政預算案》未有相關著墨。政府消息人士表示，有關安排屬重大政策變動，目前社會未有強烈共識，而且目前強積金供款比例只佔薪金5%，除了要考慮必要性及可行性外，強積金資金的運用，亦不能影響用作市民退休儲蓄的原則。

早前公屋聯會提出多項建議，包括容許僱員動用強積金作置業用途，協助工作多年但欠缺首期的青年市民上樓。聯會總幹事招國偉表示，可參考海外經驗，容許靈活運用強積金置業後，日後若物業賣出，有關款項需放回強積金戶口，以防止資金被用於投機或炒賣。

不過有官場中人分析，強積金是退休保障政策，核心目的是讓市民達退休年齡時有一筆資金應付日常生活，不可隨時提取，若訛稱「永久離港」提取，一經發現屬刑事罪行。倘若讓市民以強積金買樓，他們及後轉售套現，計劃便形同虛設；若是「閉環管理」，即限制轉售或日後賣樓須將相關款項回撥戶口，技術問題相當多，包括日後樓價變動如何折算金額等。至於就取用的強積金設立上限，例如不得超過總結餘某個比例，對置業的助力又非常有限。

