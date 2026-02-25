財政預算案2026︱來年賣地表9幅用地 潛在土地供應2.2萬伙 不推售一般商業地

財政司司長陳茂波宣讀《財政預算案2026》，他回顧去年住宅物業價量齊升，交投自去年3月起持續活躍，全年成交量上升至近6.3萬宗，為4年新高。樓價全年上升3.3%，結束前3年跌勢；租金亦上升4.3%。非住宅物業成交量反彈，租金及價格跌幅收窄。

潛在土地供應可建逾2.2萬單位

土地供應方面，陳茂波表示，未來五年政府會準備可供興建約9.8萬個私營房屋單位的土地。來年賣地表包括九幅住宅用地，加上鐵路物業發展、市區重建局及私人發展和重建項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約2.2萬多個單位，並特別強調用地的具體推售安排，會審慎參考市場和其他情況按季公布，讓市場平穩發展。

邀請市場發展學生宿舍

考慮到非住宅物業市場空置率、現時及未來供求情況，政府來年繼續不推售一般商業用地。另外，港投公司將會與區域和國際長期資本合作，引導資金投向符合香港產業定位的優質商業物業項目，並把有關項目與目標行業的企業對接。發展局亦正邀請市場就三幅發展專上教育學生宿舍的用地提交意向書，視乎市場反應推售相關土地。

私人住宅單位每年平均落成1.7萬

至於私營房屋供應，預計今年起的5年內，私人住宅單位每年平均落成量約1.7萬個，較過去5年平均數減少約8%。未來3至4年，一手私人住宅單位潛在供應量約為10.4萬個。

