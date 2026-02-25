中環商住樓1.05億售 具學生宿舍優勢 投資者黎永滔沽貨 16年升值3320萬

近期投資市場稍升温，有業主趨勢沽貨鎖定利潤，資深投資者黎永滔沽售中環士丹頓街商住樓，作價1.05億，平均每呎18286元，物業於逾16年升值約46%。

佔地面積約1156方呎

上址為中環士丹頓街9至11號全幢商住樓，佔地面積約1156方呎，總批則面積約5742方呎，物業部分連約部分交吉，市場消息透露，於本月20日以1.05億易手，平均每呎18286元，物業低層地下及地下為兩邊向街地舖，分別面向士丹頓街和俊榮里，1樓為2個辦公室單位，2至5樓則為住宅部分，共8個住宅單位，黎永滔於2009年7月金融海嘯期間「撈低」以7180萬購入，持貨逾16年帳面獲利約3320萬，物業升值約46%。

該物業座落中環半山自動扶梯旁邊，步行至中環核心商業區僅需5分鐘，現時全幢物業出租率約85%，面向俊榮里地舖由餐廳承租，住宅全數租出。

中環士丹頓街9至11號全幢商住樓以1.05億易手。

具作學生宿舍優勢

市場人士指，隨着政府推出人才計劃，學生及勞工住宿需求上升，加上多項大型活動吸引遊客，帶動住宅及零售物業需求。士丹頓街9至11號結合此兩個板塊優勢。該廈地舖引入人氣烘焙品牌Vission，本地客及遊客前來打卡。附近亦有Bakehouse、Fiata Pizza，酒吧Socio和Staunton's等。

海嘯期間7180萬購入

黎永滔上月亦放售中環雲咸街30至32號雲咸大廈2樓舖位，面積約4200方呎，連平台500方呎，意向價約5000萬，意向呎價11905元。該物業現由西餐廳承租，月租約17萬，以意向價計算，租料回報約4.1厘。

他於去年10月放售尖沙咀舖位，區內彌敦道54至64B號美麗都大廈地下34號舖位及一樓28號舖位，地下及1樓建築面積各約750及約400方呎，合共約1150方呎，意向價約2600萬，呎價約22609元。現租客從事數字貨幣及鐘錶業務，月租約8萬，料回報約3.7厘。

