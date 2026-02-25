耀才每月85萬續租中環甲廈 較上一份租約減15% 高峰期曾錄每月114萬

耀才證券多個據點近期續租，租金隨大市回落，中環永安集團大廈10樓全層，建築面積約15946方呎，以每月85萬續租2年，由2026年4月1日至2028年3月31日，平均呎租53.3元，較對上一份租約每月99.5萬，減幅約15%，對上租期2024年4月1日至2026年3月31日。該全層高峰期月租114.2萬，當時為2019年4月1日至2022年3月31日，租金較高峰期回落約26%。

上述10樓全層由耀才證券創辦人葉茂林，於2007年1月以9000萬承接自用，物業一直由耀才承租。

另外，該證券行位於大埔廣福道141至145號地舖，以每月23萬原價續租2年，比較2019年4月月租24萬略減1萬，幅度4.2%。物業於2010年2月以3000萬購入自用。

旺角金山月租16萬減6%

旺角亞皆老街39至41號金山商業大廈1樓，實用面積1620方呎，以每月16萬續租，平均每呎99元，租期由2026年4月1日為期2年，較兩年前每月17萬，減幅約6%，該物業坐擁巨大招牌。

該行位於油麻地彌敦道375至381號甘肅街24號及吳松街2至10號巨舖，以每月75.1萬續租2年，較2012年10月每月66萬（當時租客並非耀才），減幅12%。