SIERRA SEA連錄短炒獲利 最多賺158萬 帳面漲幅16%至28%

西沙SIERRA SEA連錄短炒獲利成交，帳面賺幅介乎16%至28%。中原分行分區營業經理林志明表示，西沙SIERRA SEA 1B期1座低層D室，面積434方呎，議價後以613萬沽出，呎價約14124元。買家為外區換樓客，而原業主於2025年5月以約508萬購入單位，持貨約9個月轉售，帳面獲利105萬，帳面賺幅約21%。

事實上，該盤近日錄多宗短炒獲利成交，其中1B期3座低層A室，面積523方呎，議價後以728萬沽出，呎價約13920元。買家為新盤向隅客，而原業主於2025年5月以約570萬購入上述單位，持貨約9個月轉售，帳面獲利158萬，帳面賺幅約28%。

另一宗為1B期5座高層F室，面積約653方呎，獲外區換樓客以1050萬承接，呎價約16080元。原業主於2025年5月以約902萬購入上址，持貨約9個月，帳面獲利約148萬，帳面賺幅約16%。

必嘉坊．曦匯每呎2.1萬售

至於其他短炒個案，美聯分行區域聯席董事殷勒麟表示，紅磡必嘉坊．曦匯中層K室，面積約270方呎，議價後以568萬成交，呎價約21037元。買家為一名新來港發展的內地專才，而原原業主於2025年9月斥資約505萬購入上址，持貨約5個月轉售，帳面獲利約63萬，帳面賺幅約12.5%。

除短炒之外，亦有投資者購入單位作長線收租用途。中原高級分行經理彭成裕表示，東涌東堤灣畔9座高層C室，面積592方呎，最新議價後以666萬沽出，呎價11250元，低市價約3%。買家為投資客，參考同類單位市值租金每月約2萬，租金回報率約3.6厘。