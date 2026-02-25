從萬呎大屋搬大圍200呎蝸居 港漂嘆內地中產「啥也不是」 決心奮鬥上車｜租盤Million

港漂來港生活通常需接受兩大考驗，一是語言關口、二是居住環境。對於來港升讀碩士的李同學來說，由近萬呎大屋搬入大圍一個僅200多呎「蝸居」，則是其追逐人生目標路上必須面對的現實。他接受《星島頭條》訪問時透露，面對香港租金高昂，生活得「非常不舒服」，但他仍然目標清晰，期望能夠留港7年取得永居身份，並一圓「上車」之夢。

為求機遇 從南非赴港攻讀碩士

李同學今年23歲，於去年來港攻讀碩士，就讀於城大心理系。有趣的是，他的成長背景與一般港漂不同，約10年前隨家人由江蘇移民至南非開普敦，父母在當地白手興家，經營超市生意，他則入讀當地中學，並一路升學至開普敦大學。由於南非缺少亞洲面孔，他還兼職平面模特兒，曾登上Adidas海報。談及在南非的生活，李同學透露，自己家中是一間「帶有花園的大House」，面積接近1萬方呎，並形容自己過去十年就如一隻「野生動物」，可以無拘無束、自由散漫地成長。

不過，在大學畢業後，由於南非當地發展機遇少，他曾考慮去澳洲阿德萊德攻讀碩士，順便換取澳洲身份，但最終轉而投身香港，主因看中國際金融中心的地位，「希望可以見識更多，尋求機遇」。

1.6萬租開放式 「感覺被坑了」

初來乍到，李同學不諳粵語，幸在南非10年練就流利英文，加上大部份港人亦明白普通話，語言方面不算艱難，「搵地方落腳」則成為其面對的第一個難題。由於不熟悉香港租賃市場，亦無睇樓經驗，他先在炮台山的長租酒店中過渡，月租約1.8萬元。雖然酒店房間面積不算小，但窗戶不能打開，住得久有壓抑的感覺，促使他入住兩個月後便要搬家。

跟代理睇樓後，他以月租1.6萬元，並採年繳形式，租下大圍港鐵站附近一間開放式單位，但他抱怨「感覺被坑了」。他憶述當時為求盡快安頓，未有貨比三家便匆匆租下這個實用面積僅200多呎單位，後來與其他同學對比，才發現租金貴了不少。他目前在中環一間醫療公司中擔任實習生，月薪約1.2萬元，薪金根本無法覆蓋租金，因此生活開支仍依靠家人。

同輩間貧富差距 更顯不安感

對比起在南非近萬呎的大屋，他坦言目前單位略顯逼仄，「一個人住的話還好，但若兩、三個朋友上門就感覺站不下了，有點擠」。這種巨大的生活落差亦讓李同學感到「非常不舒服」，並坦言「香港是一個非常明顯地讓你覺得你沒錢，就過得非常不舒服的城市」。

他指出，相較於南非「有大房子住，有車開，想去哪裡去哪裡」的生活，在香港則需面對工作、學業及語言等多重壓力。他更觀察到，同輩間巨大的貧富差距所帶來的「割裂感」，形容自己處於「不上不下」的尷尬位置，有同學「一個月就能花近幾萬，甚至10萬往上」，也看到有人極為節儉，強烈的對比加深其在經濟上的不安全感。他感嘆，在內地一個中產階級或許能擁有相當大的居住空間，但在香港，「你就啥也不是」。

翻查網上放盤資料則顯示，熱門屋苑中薈蕎開放式月租最平1.3萬元，實用面積262方呎，較其所租開放式單位便宜不少。其他屋苑方面，金獅花園兩房月租最平1.25萬元，實用面積266方呎；珀玥開放式月租最平1.5萬元，實用面積222方呎；柏傲莊一房月租最平1.8萬元，實用面積322方呎；而名城的三房月租最平2.75萬元，實用面積686方呎。

中原地產大圍圍方分行高級分行經理邱皓文表示，大圍熱門屋苑比較新淨，樓齡亦較小，相比於全港都屬於較高水平，甚至高過港大附近的屋苑租金，而一般學生人均理想租金價位大約在1萬至1.5萬元。

視作跳出舒適圈 無悔留港發展

儘管生活品質與過往有天壤之別，但李同學對留港發展的決定並未後悔，並將當前的「不舒服」視為跳出舒適圈、磨練自身的過程。他相信，雖然犧牲了眼前的舒適，但香港能提供的機遇與事業回報，長遠來看將遠高於留在南非。他期望透過在香港的奮鬥，「能活得更精彩，實現更高的人生價值。」

展望未來，在香港「上車」置業、購入一個市區兩房單位更是他的奮鬥目標。不過，他直言目前最大難關是籌集資金，因為內地資金匯入香港有年度限額，雖然肯定有方法匯款，但仍盼望能用最合法合規的途徑進行。因此，即使有家人財政幫助，他仍計劃先租屋一至兩年作為過渡，待個人事業和經濟狀況穩定後，並確保自己有能力供樓，才會正式踏出置業第一步。

