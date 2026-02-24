Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案前夕屋苑連錄「租轉買」 用家640萬購長沙灣Belgravia Place兩房

樓市動向
更新時間：10:02 2026-02-24 HKT
《財政預算案》公布前夕，部分買家「偷步」入市，除上車客及投資者之外，屋苑如長沙灣Belgravia Place、荃灣柏傲灣、將軍澳MONTEREY、長沙灣喜遇等連錄「租轉買」個案，以市價成交主導。

財政預算案．前瞻︱地建會倡百元印花稅擴至600萬物業 代理商會籲重啟置業資助貸款

利嘉閣聯席董事張國峰表示，長沙灣Belgravia Place 1B座高層10室，面積約336方呎，採2房連開放式廚房間隔，單位原開價650萬放售，議價後獲租客「轉租為買」，以640萬承接，呎價約19048元，屬市價成交。

長沙灣Belgravia Place 1B座高層10室獲租客以640萬承接，呎價約19048元。
港置首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣喜遇高層E室，面積約298方呎，1房設計，原叫價約460萬放售，議價後以448萬成交，呎價約15034元，屬市價水平。據了解，買家原租住物業，是次屬「轉租為買」。

柏傲灣呎價1.99萬

中原高級分區營業經理林恩信表示，荃灣柏傲灣2A座極高層B室，面積874方呎，3房1套間隔，原開價1780萬放售，議價後獲區內租客以1745萬承接，呎價約19966元，屬市價水平。

美聯高級分區營業經理黃麗貞表示，將軍澳MONTEREY 5座高層J室，面積約584方呎，2房連儲物室間隔，單位早前開價988萬放售，近期獲區內租客洽購，議價後最終以980萬成交，呎價約16781元，屬市價水平。


租金趨勢向上，同時帶動部分買家購入單位先作投資用途。中原分區營業經理莊鈞雄表示，大圍栢傲莊2期6B座低層A室，面積682方呎，以1397萬成交，呎價約20484元，屬市價水平。據悉買家為內地客，按市值租金每月3.8萬計算，租金回報率約3.3厘。

祥益區域董事邱家邦表示，屯門邁亞美海灣1座高層D室，面積473方呎，議價後以460萬成交，呎價9725元，屬市價水平。買家購入上述單位將先作收租用途，按現時市值月租1.35萬計算，租金回報率3.5厘。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

