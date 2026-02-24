受惠降印花稅徵收門檻 去年新盤2房售出比例重越6成 開放式推盤量及佔比創5年低

隨着樓價自高位回落及政府放寬百元印花稅徵收門檻，新盤2房數量及售出比例均上升。中原發表報告指出，去年首次推出的新盤當中，2房單位合共逾7300個，按年增加逾31%，售出比例則重返60%以上。

全年合共提供14077伙

中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，去年拆息按揭利率跌至低於封頂息率後，樓市氣氛改善，樓價見底回升，發展商加快推盤步，全年共有31個全新盤推出，合共提供14077個單位，較2024年增加近10%，為2021年之後。

去年首次推出之新盤中，2房單位依然主導市場，合共涉及7332個單位，按年增加31.4%，佔比達52.1%，按年增加8.7個百分點，雙雙創近五年新高。

至於1房單位，合共涉及3699伙，按年微升1.3%，佔比26.3%，按年微跌2.1個百分點。

開放式推盤量及佔比創新低

相反，開放式單位推盤量及佔比雙雙創新低，去年只有338個，按年大減53.1%，佔比只有2.4%；3房及4房或以上單位分別有2108個及600個，按年減少8%及3.8%，佔比分別為15%及4.3%，按年下跌2.8個及0.6個百分點。

售出比例方面，去年首次推出的新盤合共售出8529個單位，佔推出樓單位60.6%，屬近4年新高。

其中，1房及2房單位的售出比例重返60%以上，分別錄60.5%及63.7%，較2024年則增加8.3個及5.9個百分點；另外，開放式單位售出比例錄62.7%，按年下跌0.8個百分點。

楊明儀表示，2021年樓市高峰期時，入場費較低的開放式單位盛行，但由於近年樓價已較高位回落逾兩成，再加上政府放寬印花稅徵收門檻，買家傾向購買1房及2房單位，因此開放式單位吸引力減少。而且發展商亦逐漸減少納米單位，故導致開放式單位推盤量及佔比急降。



