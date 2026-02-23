Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

二手樓買家選用「置易付」 需符合5大要求｜曹德明

樓市動向
更新時間：06:00 2026-02-23 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-23 HKT

「置易付」電子支付服務將於今年2月28日起擴展至二手住宅物業買賣，屆時買家將可享有既快捷又安全的支付選項。上次筆者已介紹了「置易付」的三大優點，這次將繼續分享「置易付」在二手物業交易中的適用範圍及實用貼士。

首先，二手物業交易需符合以下5個要求才可選用「置易付」服務：

（一）僅以現金對價之香港二手住宅物業買賣，包括住宅大廈內的獨立車位或住宅連車位的轉讓；

（二）買方會向提供「置易付」服務的香港銀行獲取以港元計價的按揭貸款；

（三）賣方於提供「置易付」服務的香港銀行持有港元戶口；

（四）物業並無多於一項按揭，且無轉讓限制；

（五）買方及賣方必須為個人或於香港註冊成立的法人團體；若買方為法人團體，必須為物業控股公司。

「置易付」不涵蓋4類物業交易

此外，買家需注意，「置易付」並不涵蓋所有物業交易，以下情況不符合「置易付」的資格要求：

（一）香港一手住宅及商業物業買賣；

（二）有關物業屬於資助房屋計劃，且其轉讓限制尚未解除；

（三）涉及任何非現金對價元素的物業交易；

（四）有關物業受制於押記令或其他產權負擔（第一按揭除外）。

選用「置易付」3個實用貼士

如有意選用「置易付」的二手買家，筆者有三個實用貼士：

（一）無論買賣雙方使用不同或相同的按揭銀行，或賣方並無現有按揭，均可使用「置易付」；

（二）買方可向地產代理表達希望交易採用「置易付」，並在臨時買賣合約中加入相關的「置易付」條款。所委任的律師及銀行將依據臨時買賣合約上的條款處理其按揭交易方法；

（三）如果買家屆時不想使用「置易付」，亦可於成交前八個工作天改回傳統方式進行交易。

有意置業人士如欲了解更多「置易付」支付安排的詳情，建議向銀行或律師行查詢。

曹德明
經絡按揭轉介首席副總裁

