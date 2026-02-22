Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廿四孝父母7.3萬租東半山松柏新邨 方便女兒上學

樓市動向
更新時間：10:23 2026-02-24 HKT
發佈時間：09:53 2026-02-22 HKT

住宅租務市場延續活躍氣氛，即使農曆新年長假期間，租客仍然出動搶租盤；最新東半山松柏新邨一個4房套戶，獲廿四孝父母斥資7.3萬連車位承租，以方便女兒上學。

利嘉閣分區董事梁國樑稱，松柏新邨A座低層2室，面積約2236方呎，採4房套連士多房及工人套房間隔，屋苑毗鄰女兒學校方便上學，吸引廿四孝父母即向業主洽租，議價後以每月7.3萬連1個車位承租，呎租約33元。

松柏新邨位於司徒拔道43號，共有6座物業，提供218伙，以四房大單位為主，面積最細單位亦達1,720方呎，大部分單位可享維港煙花海景。

中原分行副分區營業經理關偉豪表示，將軍澳新寶城5座高層G室，面積377方呎，以1.65萬租出，呎租44元。業主早於2007年以167萬購入單位，是次租出單位可享高達11.9厘回報。

兆康苑獲空姐「即睇即租」

祥益高級分行經理古文彬表示，屯門兆康苑J座中層8室，面積447方呎的2房戶，獲兩名外籍空姐以1.23萬「即睇即租」，呎租約28元；業主去年底透過該公司以353萬（自由市場價）買入單位，收樓僅2日便火速租出，租金回報率高達4.2厘。

