匡湖居洋房1900萬成交 帳賺58% 迎海．星灣持貨6年蝕讓

西貢匡湖居剛錄得今年首宗洋房成交，世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，匡湖居5期A段雙號屋，面積1,406方呎，最新以1,900萬成交，呎價約13,514元。原業主於2008年以1,200萬購入上址，帳面獲利700萬，期內單位升值約58%。

西半山蔚巒閣連天台1450萬售

中原分行資深分區營業經理譚嘉良指，西半山蔚巒閣1座頂層連天台戶，面積652方呎最新獲用家斥資1,450萬連車位購入，呎價約22,239元。原業主於2007年以650萬連車位購入，帳面獲利800萬，單位升值逾1.2倍。

世紀21奇豐分行經理黃宗信說，馬鞍山迎海2期迎海．星灣21座低層H室，面積794方呎，議價後減價60萬，以1,100萬易手，呎價13,854元。原業主於2020年以1,160萬購入，帳面蝕約60萬或5.2%。

中原高級分區營業經理林恩信指，荃灣居屋尚翠苑B座中層9室，面積438方呎，以460萬（居二市場價）易手，呎價10,502元。原業主於2021年以570萬購入單位，帳面蝕110萬或19.3%。