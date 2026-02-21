單身貴族900萬買藍田海景盤 專家提醒：日落景雖靚 惟木地板要特別保養｜專家驗磚頭

近期樓市氣氛回暖，不少準買家擔心錯失良機，紛紛加快入市步伐。其中，80後單身貴族陳小姐（化名）在觀察到樓價有上升趨勢後，果斷決定「上車」。她斥資近900萬元，購入會德豐旗下、位於藍田Koko Hills一個約400方呎的兩房「貨尾」單位，為自己打造安樂窩。在開箱新單位的過程中，資深認證驗樓師賴達明（明哥）卻指出一處不容忽視的潛在風險，需立即修復。

900萬入市Koko Hills貨尾

陳小姐從事金融行業，屬於高薪一族，在中環上班，目前仍與父母在深水埗區同住，她表示，「萌生置業念頭是因為眼見樓市開始回升，擔心再等下去會更難買到心儀單位，同時也渴望擁有自己的獨立生活空間。」在比較過新盤與二手樓後，她認為新盤的買賣流程直接簡單，而且發展商往往會提供折扣優惠。相反，二手樓業主在樓市升溫時容易反口，議價過程亦相對麻煩。因此，她從一開始便鎖定購買新盤。

陳小姐對藍田區情有獨鍾，因為她有不少朋友都住在附近，包括匯景花園及麗港城，對該區的環境和配套非常熟悉。陳小姐預期樓價為約1000萬元，在去年12月，她比較了多個港鐵沿線的「貨尾」樓盤，包括油塘的朗譽及錦上路的柏瓏等項目，但發現剩餘的單位不是樓層太低，就是價格超出預算。

最終，她選擇了Koko Hills一個約400方呎的兩房單位，總樓價為約900萬元，雖然單位呎價偏高，每呎逾2萬元，但總價仍在預算內。她坦言，這個單位的景觀是致勝關鍵，「景觀比較開揚，質素也較高，可以看到海景和日落。」在財務安排上，她承造7成按揭，月供約4.4萬元，並認為每月供款壓力不大，形容「完全可以負擔」。

驗樓師：接地線脫落存觸電風險

為求安心，陳小姐委託資深認證驗樓師賴達明（明哥）進行專業驗收。明哥在檢驗後給予單位93分，並指單位整體質素良好，並無重大結構問題，但發現了幾處需要跟進的瑕疵，其中一項更涉及家居安全。

明哥發現廚房鋅盤底的一條接地線脫落，他表示，萬一廚房電器出現漏電，廚房鋅盤有機會導電，而該接地線連接著鋅盤可防止人體觸電，是「救命線」，並強調必須立即重新接駁，否則會失去其原有的安全保護作用。

除了安全問題，單位亦有多處外觀瑕疵，包括牆身油漆出現「流眼淚」痕跡、浴室門飾面有輕微裂紋、櫃門磁石吸扣脫落等。明哥認為這些均屬常見且簡單的執修項目，可交由發展商跟進處理。

針對該單位臨海、西斜及採用複合木地板的特性，明哥特別提醒，單位客廳必須安裝窗簾，因為複合木地板雖美觀，但長期受濕氣及強烈陽光照射，容易變色、發黑，窗簾不僅可遮光更可保護地板及傢俬。

看好藍田長遠發展潛力

儘管單位存在一些瑕疵，但陳小姐對收樓結果依然感到滿意，並已明確將物業定位為長期自住，無意作短線投資。她認為，Koko Hills是大型發展商品牌，且買家多為自住用家，物業的抗跌能力會比較高。不過在炒價升值潛力方面，她則相對保守，坦言「該區升值潛力可能不如啟德等以投資者為主導的區域，該類區域價格波動會更大。」

對於租金回報方面，地產代理曾向她表示，同類型單位可租出約2.1萬至2.3萬元，但她認為2萬元是更為實際的估算。不過，她直言不會考慮出租，並解釋，「因為我選擇的按揭年期很短，導致每月供款額較高，即使租金達到2萬元，也無法完全覆蓋供款。」她笑言，自己對單位的海景情有獨鍾，「有好景觀的單位，通常業主都會選擇自用，我也不例外。」陳小姐亦看好該區的長遠發展潛力，預計3年後，隨著周邊街市、商場等配套陸續落成，整個社區將更加成熟。