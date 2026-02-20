灣仔青年宿舍4億全幢沽出 業主勁蝕2.68億 曾陷欠租風波 由共居投資者接手

紀惠集團持有的灣仔BEliving青年宿舍，早前因租客搬遷問題引起大眾關注，隨後業主給租客延長搬遷期限，事件告一段落。最新，項目再度成為地產界焦點，市場消息透露，該全幢酒店以約4億易手，每個房間作價約408萬，平均呎價約7241元，新買家以經營共居與服務式住宅的Dash Living呼聲高。

上述BEliving位於灣仔摩理臣山道39號，前身為晉逸時代精品酒店，紀惠集團早於2024年以意向價6.3億放售，去年重推時減至5億。

項目佔地面積約3112方呎，樓高26層，全幢建築面積約55238方呎，地下為酒店大堂及上落客區，1樓為咖啡廳，3樓及以上樓層1為客房，以易手價約4億計算，平均呎價7241元，項目擁有98間房間，面積由約176至324方呎，平均每個作價約408萬。

買家Dash Living呼聲高

本報就上述消息向紀惠查詢，惟直至截稿時未獲回覆。不過，熟悉該項目的代理透露，該項目已落實易手，買家以經營共居與服務式住宅的Dash Living呼聲高，近年內地生宿位短缺，全幢酒店受追捧，上述物業若改為學生宿舍，回報可觀。

2013年購入價6.68億

該物業曾由正八集團主席廖偉麟（紀惠集團主席廖湯慧靄兒子），於2013年斥資6.68億購入，其後2016年以8.8億轉售予紀惠集團，最新易手價較2013年購入價低約2.68億，幅度約40%。

該項目早於兩年多前，成為本港第一間由政府資助的青年宿舍，由香港青年聯會（青聯）負責營運，項目運作不足三年便結束營運，早前，該宿舍通知租客於今年2月底前遷出，隨後，紀惠及香港青年聯會雙方就租金、裝修費用問題，出現羅生門事件，最後雙方表示很快有共識，紀惠亦延長遷出限期一個月至3月31日，讓青聯租客有更多時間搬遷。

