朗天峰兩房1.53萬租出 租金回報3.7厘
更新時間：14:50 2026-02-18 HKT
發佈時間：14:50 2026-02-18 HKT
中原地產王勤學表示，元朗朗天峰入伙後租務承接理想，本月錄得8宗租務成交，平均實用呎租約39元。日前租出1B座高層C室，實用面積397平方呎，兩房間隔，月租叫價16,000元，議價後以15,300元租出，實用呎租38.5元。
王勤學表示，租客為元朗南發展工程人員，心儀朗天峰屬全新樓，起居方便，見上址間隔合用，迅速租入。業主於2025年2月以500萬元一手買入單位，收樓不久即租出，租金回報約3.7厘。
逸濤灣兩房月租2.6萬成交
另一方面，美聯物業鄭琨表示，逸濤灣屋苑配套成熟，向來備受租客追捧，該行剛促成屋苑一個549實呎租盤成交，以月租2.6萬元獲同區客承接。
鄭琨指出，逸濤灣春瑤軒中層B室一個實用面積約549方呎單位，兩房間隔，景觀開揚，業主最初叫價約2.7萬元，經議價後以2.6萬元獲承租，折合實用呎租約47元。據了解，業主於2023年以約1,160萬元購入上址，按現時租金水平計算，租金回報率約2.7厘。
