粉嶺居屋山麗苑250萬元易手 自住買家稱價錢吸引

中原地產麥偉成表示，本月交投氣氛正面，粉嶺居屋山麗苑最新錄得E座中層10室，單位實用面積385平方呎，以銀主盤形式放盤，開價約273萬元，日前以居二市場價250萬元易手，實用面積平均呎價6,494元。

中原麥偉成指，新買家見單位價錢吸引，即購入單位自住。據了解，原業主則於2022年以203萬元購入上址，持貨約4年，現轉手賬面獲利47萬元離場，單位期內升值23%。

上車客920萬買海怡半島

另一方面，中原地產余煥銳表示，海怡半島15座高層D室，實用面積623平方呎，2房間隔，望屋苑景，以920萬元成交，實用呎價約14,767元。

余煥銳表示，新買家為上車客，鍾情屋苑發展成熟、環境舒適，遂購入單位作自住用途。原業主於2011年以593.8萬元購入單位，持貨約15年，是次轉手賬面獲利326.2萬元，單位升值55%。