屯門良景邨一房每月9300元租出 回報率達3.4厘 呎租媲美同區私樓

樓市動向
更新時間：13:21 2026-02-17 HKT
發佈時間：13:21 2026-02-17 HKT

本港住宅租金接連攀升，公屋租務市場亦受帶動。日前屯門公屋良景邨錄得一宗租賃成交個案，該單位的租金回報率高達3.4厘，平均呎租25.4元，水平直逼同區私人屋苑。

祥益地產高級分行經理龍超君表示，成交單位為4座良智樓低層7室，實用面積366平方呎，一房一廳，租客心儀單位剛完成翻新工程，可即租即住，遂便決定以月租9300元承租單位，平均呎租為25.4元。

如以現時同類型單位的市值估價約330萬（已補地價）作計算，該單位的租金回報率高達3.4厘。

海翠花園呎租26.6元

祥益地產陳阿麗表示，日前該分行促成一宗屯門碼頭站上蓋物業海翠花園「即睇即租」的租賃成交個案，單位為3座高層G室，實用面積668平方呎。

據悉，租客為區內家庭客，因熟悉周邊環境且鄰近家人，方便照應，加上單位內櫳整潔企理，業主有輕微200元的議價空間，租客遂決定以1.78萬元即場承租，實用呎租約26.6元。如以同類型單位銀行估值約707萬作計算，該單位的租金回報率達3厘。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

