羅湖服務式公寓4成租客是學生 中大港漂：冇宿舍就深圳住 租金便宜很多｜租盤Million

近年香港吸引大批內地生留學，衍生出龐大居住需求，甚至推高住宅市場租金，令部份港漂另謀出路，選擇北上深圳居住，用更低廉成本享受更寬敞空間。一間位於羅湖區的高級服務式公寓向《星島頭條》透露，還未正式開業，已有8成房間獲承租，並深受跨境通勤人士追捧，更有超過4成住客為在港讀書的內地學生。另有中大內地生透露，身邊確實有不少同學選擇跨境上學。

難承受學校附近高昂租金

學生宿位嚴重不足，根據戴德梁行發表《人才住房學生公寓》報告，香港8間大學的學生與宿位比例為3.4比1，相當於逾3名學生競爭1個宿位。其中一位在中大攻讀碩士學位的王同學向記者透露，目前住在學校宿舍，月租約4,000元，但其班上有9位同學，僅3位抽中宿舍，其餘沒抽中的都選擇回深圳租樓，原因是難以承受學校附近單位的高昂租金。

王同學今年9月打算繼續攻讀博士學位，因此需要重新抽籤宿位，若沒抽中的話，他亦打算回深圳租住，認為深圳租金比香港便宜很多，更不用與人合租，能享受獨立生活空間；通勤方面，一般30多分鐘即可抵達學校。

據記者了解，港漂學生若住在香港，通常與人夾租，2至3人在學校附近合租一間400至600方呎單位，租金介乎1.5萬至3萬元；若租住商業性學生宿舍，視乎宿舍人數及配套設備，租金介乎5,000至1.4萬元，實用面積80至200方呎。若長租酒店或服務式公寓，月租則至少1.3萬元。反觀深圳，據內地代理平台安居客顯示，若租住在福田口岸附近，實用面積約400多方呎一房單位月租僅約5,000元（人民幣，下同），600多方呎兩房單位月租則約7,000元，與香港租金水平有明顯差異。

深圳公寓試業已獲8成承租

除了深圳普通住宅物業外，高級服務式公寓也備受關注。星獅地產旗下位於深圳羅湖的輝盛名致服務公寓於上月正式開業，據輝盛國際行政總裁尤靜芬透露，公寓合共提供325個套房，試業階段已有8成獲承租，約40%租戶為在港攻讀碩士的內地生，近9成學生選擇單人Studio戶型。

公寓開業當日，開放了示範單位供參觀，提供開放式、一房及兩房戶型，實用面積介乎269至1,109方呎，其中開放式戶型月租7,800元，一房戶型月租約1.2萬至1.8萬元，兩房戶型則為2.2萬至3.2萬元。另外，公寓提供每周兩次清潔，配有會所、健身室、匹克球場等娛樂設施。記者現場可見，每個單位都配有精緻裝修，齊備家電設施，擁有充足的儲物空間，租客可直接拎包入住，部分單位還採用複式設計。

在港工作人士也佔租客3成

尤靜芬指，該公寓鄰近蓮塘/香園圍口岸及羅湖口岸，往返香港十分便利，且相比香港擁有明顯租金優勢，因而吸引了港人及港漂租客。她進一步表示，除了學生外，目前約30%租戶為在港工作人士，「現在越來越多在香港工作的人選擇居住在深圳，這確實是一個優質的選擇，不僅居住空間更為寬敞舒適，租金也更加經濟實惠，整體居住體驗更令人滿意」。

然而，當初選址時並非視深港通勤人士為主要客源，尤靜芬直言，「我們不可能僅僅希望香港的客群來支援，沒有了這個客群我們就做不下去，這是不可能的」。她解釋指，深圳作為內地一線城市，匯聚大量人才及產業，自然帶來龐大租賃需求，同時羅湖區亦缺乏高端長租公寓產品，結合國家在該區規劃的舊城改造計劃，令這類公寓具有發展潛力。她又透露，目前公寓租金為優惠價，日後有提價計劃，由於目前有眾多來自香港的租客，笑言希望能夠讓租金貼近香港租金水平。

龍士文分析指出，在當前房產投資風險上升的環境下，租賃已成為更理性選擇。

未來擬進軍日韓等市場

事實上，年輕一代的居住觀念正經歷轉變，越來越多人傾向於選擇靈活的生活方式而非傳統置業。輝盛國際投資與資產管理執行總監龍士文分析指出，在當前房產投資風險上升的環境下，租賃已成為更理性選擇。同時，全球化工作模式加速了跨境與跨國人才流動，進一步擴大了租賃市場的需求。除了深圳項目外，該公司已在上海開展第二個高級服務式公寓項目，目前處於試業階段。龍士文還表示，公司未來計劃拓展至人才流動性大且具有經濟樞紐地位的城市，如日本、韓國等市場。

