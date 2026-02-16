上車客不睇樓直接入市 388萬購荃威花園東南2房 單位享開揚景致

農曆新年將至，不少買家加快作出入市決定，近日樓市成交氣氛仍然活躍。

中原副分區營業經理張子榮表示，分行新近促成荃灣荃威花園M座中層2室買賣成交，實用面積468平方呎，兩房間隔，不設睇樓，議價後以388萬元成交，實用呎價8291元。

長情業主30年帳賺「2球」

張子榮表示，買家屬上車客，心儀上址向東南，享開揚景致，由於同類放盤不多，見上址價錢合理，遂無睇樓直接入市。原業主於1996年以188萬元購入，持貨約30年，帳面獲利200萬元，升幅約1.1倍。

同屋苑客承租新屯中2房

祥益區域董事黃慶德表示，新屯門中心最新錄得1座低層D室租務個案，面積501方呎，屬2房間隔，獲同屋苑租客垂青。

由於該租客原住所無法續租，決定於同一屋苑物色租盤，表示方便搬遷及熟悉區內環境，而且單位內籠企理，加上業主減租1000元，遂便決定以月租1.2萬承租，呎租為24元。

