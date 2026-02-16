年花店短租蜜雪冰城舊址 日租料逾2000元

農曆年前夕，花店、利是封店趁勢短租舖位，石門蜜雪冰城加盟店地舖去年租約未滿撤出，早前市傳盛傳舖位已租出，市場消息透露，由年花店短租，料日租逾2000元。

記者現場所見，該舖位接近馬鐵石門站，人流暢旺，現場為花店；記者向舖主查詢詳情，惟直至截稿時未獲回覆。有代理表示，不少年花店短租按日計算，該舖位置佳，料日租逾2000元，估計月租約7萬。上址為京瑞廣場一期地下5號舖，面積約1111方呎，蜜雪去年初以每月約16萬進駐，呎租約144元，惟去年生意不濟撤走。

佐敦舖每月3萬短租 利是封店進駐

佐敦彌敦道一個地舖，建築面積約320方呎，由「百家姓」利是封店承租，月租約3萬，平均呎租94元。

上址為佐敦彌敦道375至381號金勳大廈地下1至2號舖，建築面積約320方呎，由利是封店短租，月租約3萬，平均呎租約94元。

多寶旺舖董事總經理陳志寶表示，電子利是盛行，惟實物利是更具意義，百家姓今年共承租4個舖位，早前已承租3個舖位包括灣仔莊士敦道、旺角弼街及元朗大棠路千色店對面。

