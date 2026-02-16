尖區海防道地舖每月近24萬租出 茶餐廳進駐 舖主自用近30年

尖沙咀海防道一名舖主，將自用30年舖位推出招租，短短3個月內即獲茶餐廳青睞，並且落實以每月約23.8萬進駐，平均呎租約283元。

招租三個月 由同行承接

中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事鄧振豪表示，尖沙咀海防道35至37號海利行地下D舖，面積約840方呎，最新以每月約23.8萬租出，平均呎租約283元，新租客經營茶餐廳。該舖主為金湖茶餐廳，自用舖位近30年，三個月前將之推出招租，最終落實由同行承租。

1997年以2300萬購入

該舖主於1997年5月以2300萬購入舖位，以最新租金計算，回報逾12厘。

鄧氏續稱，該舖位距離港鐵尖沙咀站僅約3分鐘步程，為港鐵站通往海港城必經之路外。該地段於去年第4季亦錄矚目租賃，海防道41號地舖，建築面積約1000方呎，由致富證券承租，每月30萬，平均呎租300元，該舖高峰時曾獲二手袋店、海味店等租用，2013年時，海味店更以100萬續租，呎租達1000元。由疫情期間至今，獲本地時裝店租用，月租約17萬，是次較舊租升近1倍，仍低高峰期低70%。

近期尖沙咀舖位租賃頻仍，鄧振豪續說，彌敦道54至64B號美麗都大廈地下01號舖，獲藥房以約每月28萬預租，面積約800方呎，平均呎租約350元，舊租客鐘錶品牌租用近14年，去年底決定今年2月底租約滿後不續約，業主旋即將舖位放租，並在約滿前覓得新租客。

受惠於文化及體育盛事，去年度本港旅遊業吸客量理想，全年訪港旅客共錄約4990萬人次，按年增約12%。另外，旅客人數增長同步帶動零售及餐飲消費，刺激商舖租賃需求上升。

