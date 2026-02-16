「置易付」擴至二手樓買賣 具3大優勢 最快當日完成結算｜曹德明
金管局、銀行公會、律師會及地監局日前公布，由今年2月28日起，「置易付」電子支付將擴展至二手住宅物業買賣，屆時買家將多一種支付選項。在過往傳統物業交易的支付安排中，按揭貸款一般會經買賣雙方的律師樓銀行戶口進行，並以實體支票或本票交收。賣方需自行將支票存入銀行，因此資金結算過程相對較為緩慢。
透過「置易付」，買家可利用銀行間的電子支付系統（CHATS），將按揭貸款直接以電子轉賬方式支付給賣方。相比傳統支付方式，「置易付」具備以下三大優勢：
（一）買賣雙方銀行透過專用戶口直接進行電子轉賬，資金到賬將更加安全；
（二）使用電子支付系統（CHATS）轉賬，最快可於當日完成結算，提升支付效率；
（三）由賣方按揭銀行提供結算憑證後，可即時透過網上銀行查詢到賬款項。
事實上，「置易付」早於2022年11月已經推出，當時計劃率先涵蓋住宅物業的轉按交易。由於其指引嚴謹且清晰，普遍轉按客戶在使用過程中均運作順暢，且對新方法反應正面。截至目前，已累計超過1.5萬宗交易透過「置易付」方式進行，過去6個月內，有超過七成半的合資格轉按交易採用「置易付」。若「置易付」在二手住宅物業買賣中運作成熟且流程順暢，相信未來將可推展至其他物業類型的交易。
省時快捷 降低支付風險
「置易付」透過銀行間電子支付系統（CHATS），大幅優化按揭貸款資金流向，不僅帶來省時快捷的支付體驗，亦能有效降低相關支付風險。賣方更有望於成交日完結前收取餘款，解決以往物業交易中資金結算緩慢的問題，切實保障買賣雙方的合法權益。
此外，「置易付」順應現今數碼支付的新趨勢，加速本港物業交易的數碼化轉型，並提升國際市場競爭力。
曹德明
經絡按揭轉介首席副總裁
