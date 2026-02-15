Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

碧堤半島銀主盤開價480萬推拍 低銀行估值21%

樓市動向
更新時間：12:34 2026-02-15 HKT
發佈時間：12:34 2026-02-15 HKT

農曆新年氣氛濃厚，拍賣場仍不乏低市價盤源推介，黃開基拍賣行發言人指，深井碧堤半島6座高層E室，面積517方呎，2房間隔，曾於2022年9月以730萬元成交，現淪為銀主盤，開拍價480萬元，較銀行估價的610萬元低130萬元或21%，呎價9,284元，將於3月4日（周三）拍賣。

紅磡啟岸開拍價298萬

環亞拍賣行發言人說，紅磡啟岸高層D6室，面積197方呎，開放式間隔，單位於2019年8月以561.1萬元成交，近期因業主無力繼續供樓，單位淪為銀主盤，開拍價298萬元，較銀行估價370萬元低72萬或19%，呎價約15,127元，將於3月3日（周二）拍賣。

黃泥涌道銀主盤980萬推拍

忠誠拍賣行發言人表示，跑馬地黃泥涌道157號一個面積約920方呎的銀主盤，開拍價980萬元，較銀行估價1,200萬低220萬元或18%，呎價10,652元，將於2月26日（下周四）拍賣，同場共有約36項物業可供競投。

