細價樓起哄 珀麗灣連錄兩成交 上車客有感「遲買會貴」

樓市動向
更新時間：09:07 2026-02-15 HKT
發佈時間：09:07 2026-02-15 HKT

整體市況向好發展，細價樓持續起哄，當中馬灣珀麗灣連錄2宗市價成交個案。美聯分行高級物業經理凌光盛表示，珀麗灣25座低層F室，面積532方呎的2房單位，開價540萬放盤短短3日，即吸引睇樓逾半年的年輕上車客洽購，並議價9萬後，以531萬市價成交，呎價約9,981元；原業主早於2008年以238萬購入，持貨18年沽貨，帳面獲利約293萬或1.2倍。

珀麗灣2房570萬易手

屋苑另一宗成交，中原高級資深分區營業經理溫詩雁，珀麗灣20座高層H室，面積490方呎，2房間隔，單位早前開價575萬放售，最終僅減價5萬，以570萬易手，呎價約11633元。

溫詩雁續指，新買家為上車客，雖然業主只肯減價5萬，但有感遲買會貴，故決定拍板入市。據了解，原業主於2019年以600萬買入，持貨7年轉手，帳面蝕30萬或5%。

沙田第一城410萬成交

世紀21奇豐區域經理吳元利指，沙田第一城41座低層H室，面積304方呎，以410萬成交，呎價約13,487元。原業主於2004年5月以95萬購入上址，帳面獲利315萬，單位期內升值3.3倍。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

