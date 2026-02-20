Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬年港島北方地運最佳 北部都會區成熟仍需時 投資物業要審慎

樓市動向
更新時間：06:00 2026-02-20 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-20 HKT

踏入2026丙午馬年，香港樓市在經歷了連續數年的調整後，市場氣氛依然審慎，儘管政府已全面撤辣，但龐大的庫存量壓力亦令樓價難以回升至高峰位置。堪輿學家唐碧霞結合九運風水與市場數據分析指出，馬年樓市將呈現「火生焦土」之象，在供過於求與外圍經濟疲弱的雙重夾擊下，樓價恐有進一步下調空間。她指，投資者今年宜以「現金為王」的策略，切勿盲目入市博反彈，真正的投資良機或許要等到2028年後才會浮現。

北部都會區料2030年發力

雖然整體樓市看淡，但對於有自住需要的市民，唐碧霞表示「隨時都可以入市」，關鍵在於選對地區。九運風水講究「零神方」，即「北面見水」為旺財局。

因此，她看好港島北沿岸地區，包括中環、灣仔、銅鑼灣等傳統核心商業區，這些地區北面臨維多利亞港，符合九運零神水的格局，將會率先「行運」，抗跌力相對較強。

相反，近年政府大力推動的「北部都會區」或大西北地區，雖然長遠發展潛力巨大，但在風水地運上可能需要更長時間才能成熟。唐碧霞估計，這些地區可能要等到2030年代中後期，發展才會陸續步入佳境。因此，置業人士若著眼於短期升值或即時便利，需在選址上多加考量。

庫存仍高企 潛在供應逾10萬伙

另一方面，數據顯示2026年香港樓市的主旋律依然離不開「去庫存」三個字。目前市場上一手潛在供應量超過10萬個單位，這組數字背後的含意相當驚人，因為它幾乎等同於全港足足7年的吸納量。對於各大發展商而言，如何在2026年消化這龐大的剩餘庫存，依然是當務之急。在供應遠大於求的基本面下，發展商定價難以進取，二手市場亦難獨善其身，樓價受壓成為定局。

火氣極盛 或影響樓市股市發展

唐碧霞指，2026年正式踏入「下元九運」的第3年。回顧過去20年的「下元八運」即2004至2023年，八運屬「艮卦」，五行屬土，大利房地產發展，因此造就了港樓的黃金20年。然而，九運屬「離卦」，五行屬火。

唐碧霞解釋，雖然五行中「火生土」，看似對樓市有利，但九運的火太旺，容易形成『火生焦土』、「火炎土燥」的局面，這種燥熱的氣場並不滋養萬物，反而令樓市缺乏滋潤，表現未如理想。

此外，丙午馬年火氣極盛，更出現「火剋金」的情況。金代表金融、股票及經濟體系。當金被火剋制，意味著金融市場動盪、外圍經濟環境轉差，以及地緣政治緊張。加上大企業面臨債務危機，資金流動性緊縮，這些宏觀經濟的負面因素將直接傳導至樓市，令樓價失去上升的動力。唐碧霞預測，失業率亦可能在馬年微升，進一步削弱市民的置業購買力。

非短炒時機 耐心等待至2028年

面對「供多於求」且「身旺無財」的馬年，唐碧霞對投資者的建議若非有自住的剛性需求，投資物業前必須謹慎小心。她直言，今年絕非短炒獲利的時機，切忌奢望透過買賣物業賺取差價。受外圍因素及高息環境或資金成本影響，過分進取的投入隨時會令資金被鎖死。

她強調，未來數年「現金為王」，與其將資金投入下跌周期的資產，不如保留實力等待機會，耐心等待至2028年至2032年。她預測，待這些年份到來，整體的投資環境將會大幅改善，屆時才是長線吸納的好時機。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

