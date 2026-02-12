Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

石澳道大宅傳20億放售 呎價高近12萬 揭無邊際泳池等超豪內櫳設計

樓市動向
更新時間：15:19 2026-02-12 HKT
發佈時間：15:19 2026-02-12 HKT

近期豪宅市場表現活躍，傳統豪宅區超級洋房再有大額放盤。市場消息指，由英國玩具商人持有的石澳道19號大宅，以意向價20億元放售，以現有樓面計，實用呎價高達11.77萬元。

佔地近17萬呎

市場消息透露，是次放售的物業為石澳道19號，佔地合共約16.89萬方呎，為區內豪宅群兩個佔地最大的項目之一。現狀為一幢兩層高物業，涉及地下及低層地下兩層，其中地下樓底高度達4.08米至7.55米；而低層地下的樓底高度達3.55米。

 國際名師聯手打造 設酒窖及藝術品專屬儲存庫

據了解，該超級豪宅物業設計由國際知名建築師JIM OLSON、著名壁畫創作者MARY ANN PETERS及著名燈光設計師關永權等合作。從放盤相片可見，大宅內部極盡奢華，大廳設落地玻璃窗，外望開揚海景，連接私人無邊際泳池，走廊牆壁更採用獨特的七彩紋路設計。

物業地下規劃為主人套房連運動室、兩間書房及兩間客房；低層地下則設有酒窖、冷庫及藝術品專屬儲物房，配備齊全健身設備的運動室、遊戲室及4間工人房等。

挑戰二手超級豪宅3年紀錄

翻查資料，石澳道19號現時業主為英國玩具商人James William Hesterberg。據了解，該超級豪宅原本由凱悅鍾家的十二少鍾斌銓（Patrick Cheong）於1997年以2.01億元買入，其後在2000年以1.03億元、大蝕讓一半予英國玩具商人James William Hesterberg。

若大宅以一口價易手，將成為山頂馬己仙峽道30至38號屋地在2023年初以約50億元沽出後，本港近3年最大宗二手超豪宅交易。

相關文章：山頂MOUNT NICHOLSON頂層特色戶6.09億招標沽 每呎14.4萬創亞洲新高

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

