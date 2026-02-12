Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「大劉」家族1億沽中半山單位 造價創屋苑近5年最貴 帳面獲利1200萬

樓市動向
更新時間：10:28 2026-02-12 HKT
發佈時間：10:28 2026-02-12 HKT

豪宅交投持續升溫，不少城中名人趁機沽貨。富商「大劉」劉鑾雄家族新近以1億元沽出中半山雅賓利大廈（The Albany）一個單位，持貨12年帳面獲利1200萬元。

創屋苑近5年高位

資料顯示，上述成交為中半山雅賓利大廈The Albany高層A室，實用面積1,948平方呎，三房間隔，新近連車位以1億元沽出，成交呎價約5.1萬元，造價屬屋苑近5年最貴單位。

單位由滿豐投資有限公司持有，公司董事包括大劉兒子劉鳴煒及大劉前女友呂姵霖（原名呂麗君）等。

2013年買入價8800萬

區內代理透露，大劉劉鑾雄家族於2013年以公司股權轉讓形式購入，當年買入入價約8,800萬元，早前放盤叫價1.2億元。以最新成交價1億元計算，持貨約12年，帳面獲利約1200萬元。

至於新買家為DRAGON MIND INTERNATIONAL LIMITED，為一家非本地註冊公司。

The Albany高層A室，實用面積1,948平方呎，三房間隔，新近連車位以1億元沽出。
石澳道超級豪宅20億放售

豪宅市場亦不乏捧場客，除中半山雅賓利大廈之外，西半山威都閣中層B室，面積2320方呎，以5900萬連2個車位易手，呎價約25431元。屬該屋苑今年以來首宗成交個案，對上一宗為去年10月，一個低層B室，面積相同單位，當時以5050萬沽出，呎價約21767元。

何文田君栢3座低層A室，面積1625方呎，以2918萬成交，呎價約17,957元；據了解，原業主於2016年以3801萬購入，持貨10年轉手，帳面蝕約883萬或23.2%。

何文田君頤峰2座中層C室，面積1343方呎的3房戶，以2740萬成交，呎價約20402元；據了解，原業主於2006年以1550萬購入，持貨20年易手，帳面獲利約1190萬，期內單位升值約76.8%。

另一邊廂，亦有超級豪宅洋房趁機推出市場放售，消息市場，石澳道一幢單號超級豪宅推出市場放售，意向價約20億，以該洋房現有面積計，每呎意向價約11.8萬。

據了解，上述放售物業涉及兩個地段，地盤面積約16.9萬方呎，現址為一幢洋房，面積約16979方呎，大宅可享開揚海景，設有私人游泳池、酒窖、健身設備等。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

