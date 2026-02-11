Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

市建局斥1867萬收購西環地舖 原業主持貨逾半世紀 勁升42倍

更新時間：10:35 2026-02-11 HKT
市建局去年9月公布西環皇后大道西及桂香街收購詳情，近日錄一個地舖成交，位處皇后大道西一個地舖，以1867萬易手，原業主為長情業主，持貨逾50年勁升42倍。

帳面獲利1823.6萬

西環皇后大道西269至283號地下C號舖（271號）實用面積705方呎，以1867萬易手，平均呎價約2.65萬，由市建局收購，原業主於1974年3月以43.4萬購入該地舖，持貨52年帳面獲利1823.6萬，物業升值42倍。

西環皇后大道西269至283號地下C號舖，由市建局以1867萬收購。
西醫診所承租逾20年

上述物業多年來由西醫診所承租，屬長情租客，於2005年10月登記月租約2.7萬，有代理估計現時月租約5.5萬，若以易手價計算，回報約3.5厘。

而市建局皇后大道西及桂香街收購項目佔地逾1.39萬方呎，合共涉及77個業權。

近期，西環區矚目的舖位成交，包括內麥當勞沽西環士美非路巨舖，涉及士美非路12號地下及1樓，面積約6826方呎，現時由麥當勞租用，另地下舖位租客7-11便利店，月租合共約40萬，早前約1億易手，平均呎價約1.5萬。

相關文章：麥當勞賣舖｜麥當勞單日連售西環及旺角舖 本地大手客1.8億承接

該舖位處港鐵香港大學站出口，屬西環一線地段，回報率約4.8厘。麥當勞於1991年以2000萬購入舖位，持資逾34年，物業升值4倍。

區內放盤包括安祖高頓放售一籃子舖，皇后大道西554至560號百好大樓地下C號舖、1樓、2樓全層及部分大廈外牆業權，總面積約25441方呎，包括地下C號舖面積約6857方呎，1樓全層約9364方呎，2樓全層9220方呎，市場估值約2.6億，呎價約10220元。安祖高頓2015年以約2.1億購入，現時出租率為100%，目前由東亞銀行及一間教育機構承租，每月租金收入約80萬，以叫價計算，回報約3.7厘。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

