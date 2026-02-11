寫字樓租金腰斬 投資者轉攻學舍 8000萬狂掃舊樓改裝 宿位量大增 會否步共享辦公室泡沫後塵？｜租盤Million

香港商業地產市場低迷之際，學生宿舍需求持續擴大，吸引越來越多投資者進駐，一間原本專注於出租寫字樓的地產投資公司亦將業務重心轉向學生宿舍市場。Cozi Living Limited董事林啟明接受《星島頭條》專訪時表示，現時寫字樓租賃情況不理想，即使減租一半亦難找到租客，反觀住宅市場，受惠於內地生的龐大居住需求，不愁找不到租客，現在還未開學，已有很多學生家長查詢，而公司目前亦只剩6間房待租。

持中環寫字樓租金跌逾一半

林啟明在專訪中透露，「公司之前主要是做商業地產和Co-working（共享辦公），但現在商業地產太難做了」。林啟明在專訪中透露，公司持有的一層中環寫字樓租金，已從高峰期每月65萬元跌至現在的30多萬元，跌幅超過50%，而且「寫字樓免租期半年，還需要俾代理半年租金作佣金，再加上管理費，呢頭收唔到另一頭又要俾，虧損很大」。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀於去年6月曾指出，2024年有12個指標寫字樓租值較2019年高位回落逾3成，全屬港島區，跌幅最大為中環中心，跌近4成。整體寫字樓的租值跌勢持續，由2019年高峰連跌5年共28.5%，而2024年按年跌4.3%。根據國際物業顧問高力國際今年1月發布的最新報告，甲級寫字樓租金2025年全年租金下跌5.8%，其中核心區如中環、金鐘跌幅為0.8%。

8000萬購港島單位做宿舍

商業地產市場環境改變，促使公司開始轉型，隨著撤辣、減息及「普通話拼音買家」的支持，公司轉而專注住宅租賃市場。林啟明稱，從2024年12月至2025年12月，公司陸續購入位於石塘咀、西營盤、堅尼地城、銅鑼灣、大坑、天后、北角及炮台山的住宅單位，一共14伙，不用按揭，斥資共8,000多萬元全款付清，並計劃將其改裝成90至200方呎不等的50個小套房。林啟明還表示，最初並未視內地生為主要客源，而是想吸引追求高端生活質量的內地或海外專才人士，但當這些套房真正推出市場後發現，內地學生租客卻佔9成。

設廚房及獨立洗手間 缺洗衣機

住宅物業的選址亦有考究，林啟明分享，位置必需近港鐵站、有電梯、有地面大堂及保安，更重要的是，以上單位平均呎價約8,000至9,000元，「呎價夠平先入手」。另外，房間改裝期約半年，每間房裝修及置業成本約150萬元，有窗戶、廚房及獨立洗手間。截至目前，公司已推出27間房，仍有23間正在裝修中，21間已獲承租，租金約9,500元至14,000元不等。

記者在訪問期間亦參觀了位於銅鑼灣禮頓道58號禮賢大廈的單位，實用面積約1,000方呎，改成6個套房，每個套房都有內嵌式衣櫃、書枱等，並提供床上用品，租客可直接「拎包入住」。不過，記者發現該單位內沒有洗衣機，林啟明則表示，現時推出的套房都沒有洗衣機，未來則會改進，現時的租客可自行去洗衣店，公司亦有提供每星期兩次的洗衣乾衣服務，但每月需加多1,000元。

冀今年提供100間房 10年內回本

在學生宿舍需求持續增長下，林啟明坦言，公司將加大對學生宿舍市場的投資力度，計劃至少再購入14個單位，目標在2026年底提供100間套房。目前公司預計學生宿舍項目的投資回報率為10%，單計裝修5年可回本，若包括置業成本則需10年回本期。

被問及會否考慮購入九龍區住宅時，他表示仍會專注港島區市場，理由是港島區樓宇具有更高升值潛力，即使日後需要退場，資產變現也更便利。此外，他傾向於購置而非租賃物業，並指早前買樓曾經歷兩次業主撻訂，有關業主寧願賠付5%訂金以接受更高出價的買家，證明住宅市場已呈現回暖跡象；若公司持有物業，未來可受益於潛在的升值空間。

學生宿舍不同「共享辦公室」

目前學生宿舍這類共享生活空間的商業模式正蓬勃發展，但亦讓人不禁聯想到曾經風光一時的共享辦公室模式，當投資者大舉進軍後，未來又會否走上相似的道路？世邦魏理仕香港資本市場主管甄浚岷則認為，學生宿舍市場具有明顯的投資優勢和更強的可持續性，更指共享辦公本質上是一種「Bubble（泡沫）」，「每個人都想做，然後做到供應過剩，等於在不同的地方搶奪同一批客源」。

至於學生宿舍市場，他強調「學生宿舍是真正的剛需，如果你是一個國際學生，你必須找宿位，因為這裡沒有家給你住，但如果你做Co-working空間，你要不停地推廣其價值與優勢，甚麼是Co-working？為甚麼要用Co-working？現在居家辦公難道不可以嗎？」而學生宿舍的剛需是非常明顯的，也不需要再去市場上推廣這個產品的概念。

