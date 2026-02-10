Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

市況升溫 上車客翻睇加碼入市 543萬購新葵芳花園兩房 創逾1年新高

樓市動向
更新時間：14:41 2026-02-10 HKT
發佈時間：14:41 2026-02-10 HKT

樓價持續向上，加上農曆新年將至，買家紛紛加快入市決定。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，分行新近促成新葵芳花園D座高層1室成交，實用面積418平方呎，兩房間隔，今年1月開價588萬元，經過多輪議價後最終以543萬元成交，實用呎價12990元，成交價屬2025年以來屋苑新高。

許偉業指，買家屬同區上車客，覓盤多時，期間在好友協助留意放盤及多加提點，心儀新葵芳花園分廳設計及方向佳，目標價錢平的單位，隨著市況升溫，早前曾遇到心儀單位，但業主叫價較市價及銀行估價高達10%，最終未有入市。近日看中上址，單位向東南，企理有裝修，叫價高於預期，經過兩日考慮後決定接受現實，再相約代理「翻睇」，並隨即展開洽購，經多番議價後，終成功入市。

新葵芳花園。
業主重新放盤 8年仍蝕百萬

原業主於2018年以650萬元買入單位，2024年3月曾經放盤，開價600萬元，惟乏人承接，隨後於2025年1月封盤。隨著今年樓市氣氛好轉，代理極力游說下，業主終在1月重新放盤，最後成功高價沽貨，惟持貨約8年，賬面仍要蝕107萬元，單位期內貶值約16.5%。

