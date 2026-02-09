Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3COINS進駐葵芳新都會 開幕首日創品牌歷來全球最高單日銷售紀錄

樓市動向
更新時間：18:19 2026-02-09 HKT
發佈時間：18:19 2026-02-09 HKT

YAICHI集團旗下營運的日本生活雜貨品牌3COINS繼去年7月在銅鑼灣開首間門店，第二門市已正式進駐葵芳新都會廣場。YAICHI集團今日（9日）宣布，葵芳分店於開幕首日創下品牌歷來全球最高單日銷售紀錄，刷新由去年希慎廣場首間香港分店所創下的成績。

集團表示，最新開幕的新都會廣場分店，於開幕首日創下品牌歷來全球最高單日銷售紀錄，反映本地消費者對品牌理念及產品價值的高度認同。

3COINS葵芳新店直擊！攻港4個月火速開分店

此外，YAICHI表示，3COINS最新推出的會員計劃反應熱烈，開幕當日，有接近八成完成購物的顧客即場登記成為會員。

YAICHI集團創始人及主席羅盛昌表示，能夠第二次在香港打破全球開幕首日銷售紀錄，深感榮幸，由衷感謝大家的支持與信任。

3COINS 新都會廣場店

  • 地點：香港葵青新都會廣場3樓348號舖

  • 營業時間：11am-10pm

3COINS 希慎廣場店

  • 地址：香港銅鑼灣希慎廣場B2層B209B & B210-212號舖
  • 營業時間： 上午11時正 – 晚上9時

回顧首店開幕盛況：3COINS香港銅鑼灣希慎店開幕爆場！$18起買防水襪/收納用品 15大產品價錢率先睇 首日需排隊一小時入場

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

