傳統豪宅兼名校區罕現「劏房」一層分間20單位出租 最平12800元

傳統豪宅區九龍塘環境清幽，名校林立，一向是富豪及家長的置業熱點。惟區內近日罕有出現劏房招租，有業主將大宅其中一層分間成20個獨立單位出租，月租介乎12,800元至18,800元，實行以「豪宅地段、劏房價錢」吸客，隨即引發熱議。

近日網上流傳一則九龍塘招租廣告，以「密度低」及「超大露台」作招徠，標榜「真．特色戶」。從代理拍攝的影片所見，物業連地下樓高三層，進入後需行樓梯上樓。入門後是一條長走廊，兩側分佈著多個獨立單位。

代理展示了幾種不同戶型，其中一個一房單位間隔方正，睡房外接露台，可望到對面的學校。浴室為乾濕分離，並設有浴缸；另一個兩房一廳單位同樣間隔四正，設有開放式廚房，兩間睡房均有窗戶。代理表示，雖然景觀以樓景為主，但因九龍塘密度低，感覺也不會太壓迫焗促，且環境相對安靜。

月租1.28萬起 一房最細160呎

記者進一步向代理了解，該物業的一樓由業主自住，二樓則全層改作收租用途。目前所有單位裝修及清潔已完成，配套齊全，可即租即住。

租金方面，全層20伙之中，一房戶型佔了4間，最平叫租12,800元，單位面積約160方呎，附設一個數十呎露台；稍大的180呎連百呎露台單位，叫租13,800元。至於兩房單位面積約300方呎，部份配備浴缸及露台，租金介乎14,800元至18,800元。其中，月租最貴的18,800兩房單位，就附設超大露台及浴缸。

根據價目表推算，若20個單位全數租出，業主每月租金收入可達304,000元，相當可觀。

網民：名校網可吸家長客

雖然物業位處豪宅地段，但其「劏房」格局引來熱烈討論。不少人對傳統豪宅區出現這類單位感到驚訝，「成日經過以為係Old Money 一家幾口住，估唔到變咗劏房。」、「呢度整劏房真係匪夷所思 」、「顛覆咗我對九龍塘嘅印象、「呢個地段做劏房，真係世界變。」

有人則對單位的設計與用料議論紛紛，「平台仲大過間劏房係咩玩法？」、「見到啲雲石牆頭暈眼花」，有意見更認為走廊與雲石牆設計充滿年代感，「裝修風格可以文雅清幽些，現在變了舊樓劏房。」

不過，有人估計，此類單位或有其特定市場需求，特別是為了子女升學而遷入九龍塘41 校網的家庭，又或是內地來港的陪讀家長，只需一個地址及基本居住空間，此類「豪宅劏房」正好填補了區內細單位的供應缺口，「每個劏房收萬幾，好有Market ，做教育界朋友就會知。」

相關文章：業主買獨立屋驚見「隱藏門」 揭開秘密通道後 樓價即升值 易手勁賺近3000萬

