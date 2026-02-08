新盤貨尾單日沽35伙 柏景峰連錄成交 2房逾745萬售出

新盤市場推售潮一浪接一浪，交投保持暢旺，昨日新盤貨尾單日沽出約35伙，連同西沙大盤即日售出218伙計，單日一手共錄約253宗成交，其中信和夥拍資本策略及港鐵合作發展的油塘柏景峰，連環售出6伙，合共套現3,463.47萬，而成交價及呎價最高單位為3座25樓C2室，面積430方呎，2房間隔，最新以745.47萬售出，呎價約17,337元。

PARK SEASONS售出3伙

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，與港鐵合作發展的將軍澳日出康城PARK SEASONS售出3伙，其中2B座62樓G室，面積451方呎的2房戶，以760.9萬成交，呎價約16,871元；整個SEASONS系列至今累售1,915伙，套現近120.7億。

同系啟德MIAMI QUAY I亦沽2伙，包括3座7樓G室，面積450方呎的2房戶，以1,008.4萬成交，呎價22,409元。項目自開放現樓，銷情持續，至今累售172伙，套現近21.1億。

永泰及萬科香港合作發展的沙田UNI Residence最新售出20樓G室，面積347方呎，屬1房間隔，成交價619.9萬，呎價約17,865元。

嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣，近期持續錄成交個案，最新包括2C座5樓C室，面積551方呎，以1,098.8萬成交。