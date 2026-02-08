Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盤貨尾單日沽35伙 柏景峰連錄成交 2房逾745萬售出

樓市動向
更新時間：09:09 2026-02-08 HKT
發佈時間：09:09 2026-02-08 HKT

新盤市場推售潮一浪接一浪，交投保持暢旺，昨日新盤貨尾單日沽出約35伙，連同西沙大盤即日售出218伙計，單日一手共錄約253宗成交，其中信和夥拍資本策略及港鐵合作發展的油塘柏景峰，連環售出6伙，合共套現3,463.47萬，而成交價及呎價最高單位為3座25樓C2室，面積430方呎，2房間隔，最新以745.47萬售出，呎價約17,337元。

PARK SEASONS售出3伙

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，與港鐵合作發展的將軍澳日出康城PARK SEASONS售出3伙，其中2B座62樓G室，面積451方呎的2房戶，以760.9萬成交，呎價約16,871元；整個SEASONS系列至今累售1,915伙，套現近120.7億。

同系啟德MIAMI QUAY I亦沽2伙，包括3座7樓G室，面積450方呎的2房戶，以1,008.4萬成交，呎價22,409元。項目自開放現樓，銷情持續，至今累售172伙，套現近21.1億。

永泰及萬科香港合作發展的沙田UNI Residence最新售出20樓G室，面積347方呎，屬1房間隔，成交價619.9萬，呎價約17,865元。

嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣，近期持續錄成交個案，最新包括2C座5樓C室，面積551方呎，以1,098.8萬成交。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT