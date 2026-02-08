黃金海灣．珀岸銷情加快 2房呎價近1.37萬沽
更新時間：09:01 2026-02-08 HKT
發佈時間：09:01 2026-02-08 HKT
旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．珀岸，近期銷情加快，昨日再添成交，為1A座25樓M室，面積475方呎，屬2房連儲物室單位，以650.5萬成交，呎價約13,695元。
開售至今累售1095伙
黃金海灣為海岸式大型住宅項目，位於屯門中低密度地區，可享山海雙重美景，整個黃金海灣系列開售至今累售1,095伙，套現超過45.7億。
黃金海灣．珀岸合共提供631伙，坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。
樓盤亦鄰近多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套盡在咫尺。
