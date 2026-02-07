Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新地屯門及古洞項目申建3732伙獲通過

更新時間：11:53 2026-02-07 HKT
發佈時間：11:53 2026-02-07 HKT

新地屯門大欖涌村及古洞雙魚河項目，早前向城規劃會申改劃住宅發展，共涉3732伙住宅單位，獲規劃署放行後，城規會在昨日舉行會議審議，並獲該會在有附帶條件下批准有關發展。

屯門項目樓面約138萬方呎

規模最大為屯門大欖涌村的大型住宅發展項目，早於2002年獲批發展1560伙住宅，發展商去年向城規會申請修訂，包括放寬總樓面與高限，興建7幢樓高6至23層分層住宅，另有7幢洋房，共提供2670伙住宅，涉及可建總樓面約138.6萬方呎，當中住宅部分佔約116.8萬方呎，興建村屋的樓面涉約16.8萬方呎。非住宅部分設有零售及商業設施，總樓面約5萬方呎。

古洞項目伙數增加16.8%

而古洞雙魚河項目，早於2022年獲城規會批建909伙，該公司去年再遞交新發展方案，申請放寬發展密度，以興建3幢16層高分層住宅，單位伙數增加16.8%至1062伙，平均每伙單位面積約399方呎，估計住客數目2868人，而住宅總樓面維持42.41萬方呎。另有，會所樓面保持1.9萬方呎不變。整個項目料於2032年落成。

協成行旺角學生宿舍獲批

另外，協成行旺角中心商廈，去年底向城規會申請改裝學生宿舍，以提供198個房間，涉及276個宿位，而房間面積約97方呎至312方呎，每間房均設有獨立淋浴間。城規會昨審議後，決定在有附帶條件下批准有關發展，是城中學舍計劃推出以來，首個獲城規批准的項目。

