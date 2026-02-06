洪水橋#LYOS複式戶1242萬沽 首23個月供款約9000元

長實發展的洪水橋#LYOS 今日錄得最新成交，售出複式D座52號室，面積778方呎，成交價1,242.3萬元，呎價約15,968元。

據悉，買家看好項目屬區內少有具規模的低密度洋房式住宅，設地下花園、1樓平台及頂層天台，為戶主家庭提供足夠的生活空間，且單位享有開揚山景，環境幽靜怡人。

買家是次選用發展商提供的「複式9成按揭付款計劃」，首23個月每月供款僅約9,000元，期間毋須入息證明及壓力測試，能夠靈活配合買家的資金安排，經考慮後決定購入作自住用途。