洪水橋3地停接契約修訂申請 為智慧綠色運輸系統預留資金

政府全速發展北都，地政總署昨公布最新作業備考，涉及洪水橋/厦村新發展區內的3幅用地，不再接受契約修訂申請，包括原址換地申請，以預留作「洪水橋/厦村新發展區智慧綠色集體運輸系統」的資金支持。

不接受換地申請

據地政總署最新《地政處作業備考》資料顯示，洪水橋/厦村新發展區內有3幅用地，不再接受契約修訂申請，包括原址換地申請，該批土地位於金閣豪園對出，新盤滙都以西。

該署指出，上述3幅用地預留作「洪水橋/厦村新發展區智慧綠色集體運輸系統」的資金支持。另外，該系統第一階段預計於2026年下半年招標，目標於2031年或之前通車。

洪水橋/厦村新發展區內的3幅用地，不再接受契約修訂申請（紫色部分）。

牛頭角住宅地今截標

另外，牛頭角彩霞道住宅地，前身為瑪利諾中學的空置校舍，預計可以提供約470伙住宅單位；綜合市場估值約16.69億至20.94億，每呎樓面估值約5500至6900元，該地將於今日截標。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，該項目發展規模比彩興路項目小，由於交通便利，鄰近大型商場，預計地價會被推高一截，最終總投資額與彩興路相若。上述項目地盤面積約3.37萬方呎，據賣地章程，若以純住宅發展方案，最高可建總樓面約25.28萬方呎；若作商住發展，按賣地章程中特定算式計算，以住宅樓面為上限約25.29萬方呎計，非住宅部分總樓面約3.16萬方呎，合計總樓面約28.45萬方呎。