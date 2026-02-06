Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角上海街舖3250萬售 短炒6個月升值11% 帳面獲利312萬

樓市動向
更新時間：10:54 2026-02-06 HKT
發佈時間：10:54 2026-02-06 HKT

旺角上海街一個舖位錄獲利短炒，以3250萬成交，平均呎價16250元，物業約6個月間升值11%。

物業升值一成

旺角上海街658號地下連入則閣，地舖及閣樓各約1000方呎，總面積約2000方呎，早前以3800萬放售，最終以3250萬成交，平均呎價16250元，現時由騰達潔具承租，月租16.5萬，租約2027年1月到期，新買家料回報逾6厘。原業主去年8月以2938萬購入，持貨約半年帳面獲利312萬，物業升值11%。

旺角上海街地段為「建材街」，聚集各種裝修材料，在樓市暢旺時生意好，能負擔租金，帶挈舖位水漲船高。雖然近年網購盛行，惟很多裝修師傅仍然保留傳統購物方式，到實體店購買。

