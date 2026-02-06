新地兩盤申改住宅獲規劃署「開綠燈」 屯門古洞共涉3732伙

多個住宅改劃項目有望放行，最矚目為新地旗下2個改劃申請項目，包括屯門大欖湧村及古洞雙魚河項目，共涉3732伙住宅單位，均獲規劃署不反對，城規會將於今日審議料會「開綠燈」通過。

上述項目中規模最大為屯門大欖湧村的大型住宅發展項目，早於2002年獲批發展1560伙住宅，發展商去年向城規會申請修訂，包括放寬總樓面與高限，將提供2670伙住宅，最新獲規劃署不反對，城規會將於今日審議料會通過。

城規今審議料「開綠燈」

該項目位於屯門大欖湧丈量約份第385約多個地段及毗連政府土地，鄰近香港海關學院，地盤面積約65.8萬方呎，新方案提議放寬住宅部分地積比率至逾2倍，並增設非住宅部分，以0.077倍地積比率發展，令項目可建總樓面由約114.1萬方呎，放寬至約138.6萬方呎，合共增加逾21%，當中住宅部分佔約116.8萬方呎，興建村屋的樓面涉約16.8萬方呎。非住宅部分設有零售及商業設施，總樓面約5萬方呎。

古洞雙魚河項目向城規會申請放寬發展密度，以建1062伙，最新獲規劃署不反對，城規會將於今日審議料會通過。

大欖湧村規模最大

新方案亦建議放寬建築物高度限制，由18層放寬至24層（包括1層地庫），以及由主水平基準以上70米放寬至84米。新方案下，項目將興建7座住宅大樓，樓高6層至23層，雖然較舊方案的13座住宅少6幢，但新方案將興建17座洋房，每座樓高2層。

另外，古洞雙魚河項目，早於2022年獲城規會批建909伙，該公司去年再遞交新發展方案，申請放寬發展密度，以興建3幢16層高分層住宅，單位伙數增加16.8%至1062伙。最新獲規劃署不反對，城規會將於今日審議料會通過。

最新地盤面積約21萬方呎，包括政府土地約5.67萬方呎，地盤面積較獲批計劃略為縮減約1173方呎。地積比率由不多於2倍，申請略為放寬至2.012倍，以興建3幢樓高16層分層住宅，另設1層地庫等，而住宅幢數較舊方案的6幢減少一半，而建築物高度限制為水平基準上70米，合共提供1062伙，平均每伙單位面積約399方呎，估計住客數目2868人，而住宅總樓面維持424102方呎。另有，會所樓面保持19085方呎不變。整個項目料於2032年落成。

另外，協成行旺角中心商廈，去年底向城規會申請改裝學生宿舍，以提供198個房間，涉及276個宿位。最新獲規劃署不反對，城規會將於今日審議料會通過。

由財團持有的荃灣白田壩街項目，早前向城規會申請放寬地積比及高限，以重建一幢樓高28層的酒店，共提供299個酒店房間。最新獲規劃署不反對，城規會將於今日審議料會通過。