金鐘美銀中心單位3629萬沽 31年升值1.65倍 新買家料回報3.2厘

近期核心區甲廈買賣活躍，金鐘美國銀行中心一個單位，建築面積約2039方呎，以每呎17800元成交，涉資逾3629萬，原業主持貨逾31年，物業升值1.65倍。

較意向價減1成

金鐘美國銀行中心3403室，建築面積約2039方呎，早前以每呎逾2萬放售，市場消息透露，該單位剛以每呎17800元成交，涉資逾3629萬，較意向價減約11%。

上述單位連約易手，現時租予著名律師行Harcourt Chambers，月租9.8萬，租期至2026年7月31日，新買家料享租金回報逾3.2厘。

金鐘美國銀行中心3403室，以逾3629萬易手。

單位向東側望海景

代理表示，該單位向東側望海景，屬優質單位，早前，電訊盈科前副主席袁天凡夫婦購入該廈3503室，與上述單位景觀一致。

原業主為本港老牌貿易洋行，早於1978年已在港註冊，1994年以3000萬購入該廈3403及3404單位，面積共約4474方呎，連同4樓一個車位，平均呎價6705元（未計車位），若以平均呎價計算，持貨31年升值約1.65倍。

鄰近單位續提價放盤

代理又透露，由同一名業主持有的3404室，建築面積約2435方呎，現時仍然放盤中，每方呎叫價更剛由1.8萬提升至1.85萬。

去年11月，袁天凡夫婦向「收租王」永倫集團家族購入美國銀行中心35樓03室，面積約1517方呎，作價2730.6萬，平均呎價約1.8萬。永倫集團以Wise Ray Ltd於2023年3月以4800萬購入，同年以5060萬轉讓至永倫美銀3503有限公司名下，若以購入價4800萬計，持貨逾2年帳面蝕讓2069.4萬，蝕幅約43%。