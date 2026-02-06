新盤客5次抽籤失敗終圓夢 心儀海景戶售罄要臨場抉擇 直言「心跳衝100以上」

買樓除了講求財力，有時也需要運氣。從事市場營銷的80後李先生（化名）去年鎖定西沙大型新盤SIERRA SEA，在經歷5次抽籤失敗後，最終成功圓夢，以430萬元購入一個433方呎的兩房單位。作為單身貴族的他，原本一心入手高層海景戶，最後改買低層大兩房，直言揀樓過程令他「心跳直衝100以上」，幸而景觀與座向皆如願，順利完成人生重要Checklist。

高層海景戶 VS 低層大兩房

李先生一直與家人於沙田同住，置業大計受疫情影響一再推遲。去年重啟置業計劃時，發現沙田及馬鞍山二手樓呎價動輒1.4萬至1.5萬元，令人卻步。相比之下，西沙新盤呎價僅約1萬多元，且附設豪華會所，正好滿足其熱愛運動的需要，「其實我由第1A期就開始抽，足足抽了5次才成功。起初以為該區交通不便，競爭不大，沒想到有錢都未必買到。」

揀樓當日，李先生原本預算約460萬至470萬元，目標購入381方呎中高層一房連儲物室單位，可望山景及無遮擋海景。然而，該心儀單位被其他買家捷足先登，而他事先標記好的名單中，僅剩下一個超出預算的高層海景單位，「細50方呎之餘，還要貴多60萬元。」

正當李先生陷入兩難，代理突然告知，「A組有一個『漏網之魚』，是一個位於2樓，面積433方呎的兩房戶，同樣是向北，總價約440萬元，呎價約1萬元。」

李先生回憶，當時內心一度掙扎，因為傳統觀念認為「買樓不買低層」，而且擔心風水及景觀問題。不過在代理分析下，得知該盤基座設有兩層地庫及平台，2樓實際高度相當於一般樓宇的4樓，且面向開揚內園。更關鍵的是，比起原先看中、呎價達1.24萬元的高層一房，這間低層兩房不僅面積更大，且比原本心儀的目標便宜，「最後我考慮了幾分鐘就決定去馬！始終多一間房，將來結婚或家人留宿都更實用。」

44萬首期上車 6萬回佣幫補裝修

按揭方面，李先生承造九成按揭，首期44萬元，月供約1.7萬元，佔其月入約三至四成，壓力不算大。他更透露了一個不少買家忽略的細節——回佣，「幸好朋友提醒我要爭取回佣，最終成功向代理爭取到2.5%佣金中的六成回贈，大約有6萬多元，剛好用來幫補裝修費。」

收樓感驚喜 視野非常開揚

直到今年1月，經歷漫長等待的李先生終於迎來收樓時刻。他笑稱，當時心情又緊張又期待，推開門第一件事就是直衝露台，眼前的景象帶來意外驚喜，「雖然不算頂級景觀，但視野非常開揚，既能看到連綿山脈，也能瞥見多段海景，完全呼應了SIERRA SEA的樓盤名。這個價位能有這樣的景觀，真的很感恩。」

驗樓方面，除露台去水輕微傾斜及牆身批盪有「斜牆」需執漏外，整體評分不錯。面對樓市波動，李先生心態豁達，認為自住不怕跌，最重要是完成了人生清單，擁有了自己的安樂窩。

交通比預期好 「自住不怕跌」

對於外界關心的西沙交通問題，李先生表示入住後感覺比預期好。「雖然沒有鐵路直達，但現在巴士班次加密了，繁忙時間約10分鐘一班去沙田，接駁到大學站也很快，加上家人住在馬鞍山，已有巴士連接，對我來說尚算方便」。

談及後市看法，李先生心態豁達，「有人說我買的時候是樓市波動期，但我看過同區二手樓都要過萬元1呎，既然價錢相若，為何不買設施更新、有會所的新樓？」他相信，隨著息口回落，供樓負擔有望減輕，加上自己是自住為主，並不太擔心短期樓價升跌，「最重要是完成了人生一個Checklist，擁有了自己的安樂窩。」

