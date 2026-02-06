Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盤客5次抽籤失敗終圓夢 心儀海景戶售罄要臨場抉擇 直言「心跳衝100以上」

樓市動向
更新時間：06:00 2026-02-06 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-06 HKT

買樓除了講求財力，有時也需要運氣。從事市場營銷的80後李先生（化名）去年鎖定西沙大型新盤SIERRA SEA，在經歷5次抽籤失敗後，最終成功圓夢，以430萬元購入一個433方呎的兩房單位。作為單身貴族的他，原本一心入手高層海景戶，最後改買低層大兩房，直言揀樓過程令他「心跳直衝100以上」，幸而景觀與座向皆如願，順利完成人生重要Checklist。

高層海景戶 VS 低層大兩房

李先生一直與家人於沙田同住，置業大計受疫情影響一再推遲。去年重啟置業計劃時，發現沙田及馬鞍山二手樓呎價動輒1.4萬至1.5萬元，令人卻步。相比之下，西沙新盤呎價僅約1萬多元，且附設豪華會所，正好滿足其熱愛運動的需要，「其實我由第1A期就開始抽，足足抽了5次才成功。起初以為該區交通不便，競爭不大，沒想到有錢都未必買到。」

揀樓當日，李先生原本預算約460萬至470萬元，目標購入381方呎中高層一房連儲物室單位，可望山景及無遮擋海景。然而，該心儀單位被其他買家捷足先登，而他事先標記好的名單中，僅剩下一個超出預算的高層海景單位，「細50方呎之餘，還要貴多60萬元。」

揀樓當日，李先生心儀單位被其他買家捷足先登。
揀樓當日，李先生心儀單位被其他買家捷足先登。

正當李先生陷入兩難，代理突然告知，「A組有一個『漏網之魚』，是一個位於2樓，面積433方呎的兩房戶，同樣是向北，總價約440萬元，呎價約1萬元。」

李先生直言，揀樓過程令他「心跳直衝100以上」。
李先生直言，揀樓過程令他「心跳直衝100以上」。

李先生回憶，當時內心一度掙扎，因為傳統觀念認為「買樓不買低層」，而且擔心風水及景觀問題。不過在代理分析下，得知該盤基座設有兩層地庫及平台，2樓實際高度相當於一般樓宇的4樓，且面向開揚內園。更關鍵的是，比起原先看中、呎價達1.24萬元的高層一房，這間低層兩房不僅面積更大，且比原本心儀的目標便宜，「最後我考慮了幾分鐘就決定去馬！始終多一間房，將來結婚或家人留宿都更實用。」

44萬首期上車 6萬回佣幫補裝修

按揭方面，李先生承造九成按揭，首期44萬元，月供約1.7萬元，佔其月入約三至四成，壓力不算大。他更透露了一個不少買家忽略的細節——回佣，「幸好朋友提醒我要爭取回佣，最終成功向代理爭取到2.5%佣金中的六成回贈，大約有6萬多元，剛好用來幫補裝修費。」

收樓感驚喜 視野非常開揚

直到今年1月，經歷漫長等待的李先生終於迎來收樓時刻。他笑稱，當時心情又緊張又期待，推開門第一件事就是直衝露台，眼前的景象帶來意外驚喜，「雖然不算頂級景觀，但視野非常開揚，既能看到連綿山脈，也能瞥見多段海景，完全呼應了SIERRA SEA的樓盤名。這個價位能有這樣的景觀，真的很感恩。」

點擊睇SIERRA SEA 433方呎兩房戶：

驗樓方面，除露台去水輕微傾斜及牆身批盪有「斜牆」需執漏外，整體評分不錯。面對樓市波動，李先生心態豁達，認為自住不怕跌，最重要是完成了人生清單，擁有了自己的安樂窩。

驗樓方面，除露台去水輕微傾斜及牆身批盪有「斜牆」需執漏外，整體評分不錯。
驗樓方面，除露台去水輕微傾斜及牆身批盪有「斜牆」需執漏外，整體評分不錯。

交通比預期好 「自住不怕跌」

對於外界關心的西沙交通問題，李先生表示入住後感覺比預期好。「雖然沒有鐵路直達，但現在巴士班次加密了，繁忙時間約10分鐘一班去沙田，接駁到大學站也很快，加上家人住在馬鞍山，已有巴士連接，對我來說尚算方便」。

SIERRA SEA環境：

談及後市看法，李先生心態豁達，「有人說我買的時候是樓市波動期，但我看過同區二手樓都要過萬元1呎，既然價錢相若，為何不買設施更新、有會所的新樓？」他相信，隨著息口回落，供樓負擔有望減輕，加上自己是自住為主，並不太擔心短期樓價升跌，「最重要是完成了人生一個Checklist，擁有了自己的安樂窩。」

相關文章：70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」

相關文章：SIERRA SEA交通配套惹關注 馬鞍山街坊形容如「大阪臨空城」 靠巴士小巴接駁 自駕最快5分鐘到

 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
影視圈
9小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
23小時前
TVB「御用強姦犯」離巢6年暴瘦成「人乾」 近況曝光驚變側田網民憂心健康
TVB「御用強姦犯」離巢6年暴瘦成「人乾」 近況曝光驚變側田網民憂心健康
影視圈
8小時前
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
影視圈
15小時前
鄭俊弘「天使兒子」飛機拍椅背慘被公審：坐你前面人都癲  何雁詩高EQ反擊  結局神反轉大快人心
鄭俊弘「天使兒子」飛機拍椅背慘被公審：坐你前面人都癲  何雁詩高EQ反擊  結局神反轉大快人心
影視圈
10小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
影視圈
17小時前
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
02:47
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
社會
15小時前