東涌居屋開放式戶搶手 業主驚覺「開錯價」即場反價15萬沽

樓市動向
更新時間：11:45 2026-02-05 HKT
發佈時間：11:45 2026-02-05 HKT

近期樓市成交暢旺，不少業主借勢反價沽貨。東涌裕泰苑有開放式單位放盤，首日即吸引多組買家洽購，業主即場反價15萬元以200萬元成交。

中原地產東涌區高級分區營業經理吳家威表示，分行新近促成東涌裕泰苑A座中層2室成交，實用面積279方呎，屬開放式間隔，第二市場（未補地價）叫價185萬元，業主短暫封盤兩個月後，近日重新開盤，放盤首日即吸引多組買家洽購。

業主有感反應熱烈，覺得開錯價，因此即場反價15萬元至200萬元，最後獲買家追價購入。

吳家威表示，買家為上車客，見居二市場放盤有限，加上單位附有新裝修，遂果斷即追價入市。原業主於2020年7月以145萬元未補價買入單位，持貨約6年轉售，帳面獲利55萬元，單位期內升值約38%。

裕泰苑主打中小型戶 最細278方呎起

東涌裕泰苑屬於「出售居者有其屋計劃單位2018」項目， 於2020年12月正式入伙。裕泰苑位於東涌北大嶼山醫院對面，距離東涌站約15分鐘步行路程，乘巴士接駁則約5分鐘。裕泰苑分兩座，合共提供1226個單位，面積由278平方呎至572平方呎，其中有341個單位設有露台，露台實用面積約30至40平方呎，售價由158.9萬元至428萬元，平均呎價6698元。

相關文章：

住宅租金創新高 東涌業主買多一層樓收租 660萬購同區屋苑高層靚裝2房 回報料3.8厘
 

