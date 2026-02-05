Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

觀塘駱駝漆銀主舖9280萬易手 較意向減220萬 伯恩光學楊建文承接 料回報逾5厘

樓市動向
更新時間：11:13 2026-02-05 HKT
發佈時間：11:13 2026-02-05 HKT

觀塘開源道駱駝漆大廈一籃子地舖，曾由鄧成波家族持有，早前淪為銀主盤，剛以9280萬易手，平均呎價7983元，買家為伯恩光學楊建文及相關人士，料回報逾5厘。

觀塘開源道62號駱駝漆大廈一籃子地舖物業，包括第1座地下B1至B3號以及第2座地下D1至D2號，總建築面積約11624方呎，部分連知名運動品牌租約，部分交吉，曾由鄧成波家族持有，物業早於去年11月由銀主放售，意向價約9500萬元，近期以9280萬易手，較意向價略減220萬，平均呎價7983元。

觀塘開源道62號駱駝漆大廈一籃子地舖物業，由伯恩光學楊建文及相關人士承接。
觀塘開源道62號駱駝漆大廈一籃子地舖物業，由伯恩光學楊建文及相關人士承接。

平均呎價7983元

市場消息指，上述物業由投資者承接，若悉數租出，預期回報逾5厘。鄧成波家族於2009年購入駱駝漆大廈第1及第2座全部地下單位，作價1.385億，早年拆售並沽出部分單位，餘下舖位卻在近年淪為銀主盤。

楊建文活躍於觀塘內，區內幾乎有大型物業易手，都與他有關，楊氏有「手機屏幕大王」之稱，2024年，他亦向鄧成波家族購入觀塘區內駱駝漆大廈1座A1及A2號地廠，建築面積約3816方呎，作價1.5億，建築面積約3816方呎，月租60萬，回報約4.8厘。

相關新聞：觀塘中富中心申改裝學生宿舍 涉225個床位 面積55呎起

曾由鄧成波家族持有

伯恩光學楊建文對觀塘情有獨鍾，除了發展地標甲廈外，還不斷購入區內現樓，包括工廈、已補價地廠及商廈，其中，位處成業街7號的寧晉中心亦是他的目標，2024年開始不斷增持，包括該廈15樓E室，建築面積約2520方呎，連同該廈6樓P20號車位，以1950萬易手，平均呎價7794元（未計車位）。他至少購入7個寧晉中心單位，2024年初該廈呎價跌穿1萬元，楊氏連購5個單位，建築面積由1283至2714方呎，造價由1193.2萬至2400萬，呎價一律為9300元。隨後，去年9月購入22樓C室，1329方呎，呎價8277元。

伯恩光學楊建文對觀塘情有獨鍾，除了發展地標甲廈外，還不斷購入區內現樓，包括工廈、已補價地廠及商廈。

相關新聞：樂風大角咀商廈突淪銀主盤 市值近20億 東亞銀行委託招標

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
投資理財
5小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
22小時前
53歲「張學友前拍檔」撞裂臉骨極恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲狀腺惡疾暴瘦24公斤
53歲「張學友前拍檔」撞裂臉骨極恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲狀腺惡疾暴瘦24公斤
影視圈
13小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
3小時前
九巴B9服務大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
九巴北上路線B9大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
生活百科
19小時前
「最美港姐」朱玲玲睇騷險撻低畫面曝光 反應超敏捷叻過後生女 富商老公及三子護航成焦點
「最美港姐」朱玲玲睇騷險撻低畫面曝光 反應超敏捷叻過後生女 富商老公及三子護航成焦點
影視圈
16小時前
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
即時中國
2026-02-04 09:40 HKT
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
影視圈
2026-02-04 10:00 HKT
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
2026-02-03 14:13 HKT