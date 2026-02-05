觀塘駱駝漆銀主舖9280萬易手 較意向減220萬 伯恩光學楊建文承接 料回報逾5厘

觀塘開源道駱駝漆大廈一籃子地舖，曾由鄧成波家族持有，早前淪為銀主盤，剛以9280萬易手，平均呎價7983元，買家為伯恩光學楊建文及相關人士，料回報逾5厘。

觀塘開源道62號駱駝漆大廈一籃子地舖物業，包括第1座地下B1至B3號以及第2座地下D1至D2號，總建築面積約11624方呎，部分連知名運動品牌租約，部分交吉，曾由鄧成波家族持有，物業早於去年11月由銀主放售，意向價約9500萬元，近期以9280萬易手，較意向價略減220萬，平均呎價7983元。

觀塘開源道62號駱駝漆大廈一籃子地舖物業，由伯恩光學楊建文及相關人士承接。

平均呎價7983元

市場消息指，上述物業由投資者承接，若悉數租出，預期回報逾5厘。鄧成波家族於2009年購入駱駝漆大廈第1及第2座全部地下單位，作價1.385億，早年拆售並沽出部分單位，餘下舖位卻在近年淪為銀主盤。

楊建文活躍於觀塘內，區內幾乎有大型物業易手，都與他有關，楊氏有「手機屏幕大王」之稱，2024年，他亦向鄧成波家族購入觀塘區內駱駝漆大廈1座A1及A2號地廠，建築面積約3816方呎，作價1.5億，建築面積約3816方呎，月租60萬，回報約4.8厘。

相關新聞：觀塘中富中心申改裝學生宿舍 涉225個床位 面積55呎起

曾由鄧成波家族持有

伯恩光學楊建文對觀塘情有獨鍾，除了發展地標甲廈外，還不斷購入區內現樓，包括工廈、已補價地廠及商廈，其中，位處成業街7號的寧晉中心亦是他的目標，2024年開始不斷增持，包括該廈15樓E室，建築面積約2520方呎，連同該廈6樓P20號車位，以1950萬易手，平均呎價7794元（未計車位）。他至少購入7個寧晉中心單位，2024年初該廈呎價跌穿1萬元，楊氏連購5個單位，建築面積由1283至2714方呎，造價由1193.2萬至2400萬，呎價一律為9300元。隨後，去年9月購入22樓C室，1329方呎，呎價8277元。

伯恩光學楊建文對觀塘情有獨鍾，除了發展地標甲廈外，還不斷購入區內現樓，包括工廈、已補價地廠及商廈。

相關新聞：樂風大角咀商廈突淪銀主盤 市值近20億 東亞銀行委託招標