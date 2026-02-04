90後夫婦感樓市持續升溫 葵涌睇樓多時終596萬入市 「對海景一見傾心」

今年樓市小陽春提早爆發，成交步伐加快，推動樓價持續上升。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，分行新近促成葵涌月海灣2座高層B室成交，實用面積約412平方呎，兩房間隔，享海景，開價605萬元，成交價596萬元，實用呎價14466元。去年3月同類單位造價515萬元，樓價約一年間上升逾15%。

許偉業指，買家為「90後」年輕夫婦，睇樓一段時間，感覺市況持續升溫，並越趨緊張，之前想洽購芊紅居單位，但未及出手已經售出，亦曾留意新葵芳花園，因交通便利，但樓齡較舊；恒景花園兩房叫價則偏離市價；葵涌廣場兩房樓價更已上升兩成。

月海灣由信置發展，共有2座，提供372個單位。

連睇月海灣4盤

最終，夫婦轉向考慮月海灣，先後參觀4個單位，其中一個山景戶裝修合心意，但再看一個海景單位後，一見傾心，加上獲家人支持，過去周末「翻睇」後即決定入市，還價586萬元洽購，最終買賣雙方各自讓步，以596萬元成交。從相片可見，單位空間闊落，備有簇新裝修及少量訂製傢俬。 據悉，原業主於2013年以430萬元買入單位，持貨約13年，賬面賺166萬元，單位升值39%。

由信置發展月海灣位於下葵涌葵聯路100號，靠近葵盛西邨，於2002開始入伙，共有2座，提供372個單位，實用面積由396方呎至552方呎。屋苑設有會所，提供泳池、緩跑徑、兒童遊樂場、燒烤場、健身室、桌球室及桑拿浴室等。