H&M全港僅餘1間分店 銅鑼灣巨舖由龍豐及內地時裝進駐 又一城店月內結業

連鎖時裝店H&M位於銅鑼灣百德新街FASHION WALK的4層高旗艦店，將於本月21日正式結束營業，該巨舖亦拆細租出，分別由藥妝、時裝店及餐飲進駐；而H&M位於九龍塘又一城分店，亦緊接銅鑼灣店，將於2月22日結束營業。換言之，H&M全港僅餘荃灣廣場一間分店。

龍豐每月逾120萬租地舖 內地時裝進駐1及2樓

銅鑼灣百德新街恒隆中心商場FASHION WALK地下至3樓，合共4.6萬方呎，早於2013年舖市高峰期，由H&M以天價月租1,000萬承租，曾是全亞洲最大旗艦店，隨後在2019年，以及2021年疫市期間，曾傳出H&M計劃退租，當時恒隆方面曾表示，租約尚有數年未完。

早前本報率先披露，FASHION WALK地舖由H&M承租的約1萬呎樓面，獲連鎖藥妝店龍豐集團以每月逾120萬租用，平均呎租120元。而最新更有突破性進展，該物業1樓及2樓，分別由內地時裝店及餐飲承租。而H&M位於九龍塘又一城分店舖址，亦獲多名租客積極洽租。

H&M曾於本港坐擁分店多達13間，惟近年不斷撤走，繼銅鑼灣及九龍塘店本月結業，全港亦僅餘荃灣廣場分店。H&M於去年就銅鑼灣旗艦店即將結束營業時表示，強調重視香港市場發展，將積極尋找合適地點開設新門店。

H&M表示，「作為粵港澳大灣區的重要城市，香港在H&M的發展策略中一直佔據關鍵地位。我們將透過優化門店組合，進一步提升產品供應及品牌體驗，以滿足本地顧客的需求。展望未來，H&M將繼續加速在大中華區的發展，包括香港及大灣區。」

雖然本港兩大旗艦店於本月結業，但另一邊廂，H&M深圳店作大力發展，深圳H&M 1234 Space旗艦店，已於2025年夏季完成升級改造。

